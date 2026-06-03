Ελβετία: Πρόβλημα με τη βίζα κράτησε εκτός αποστολής τον Εμπολό

Χωρίς τον έμπειρο επιθετικό Μπριλ Εμπολό αναχώρησε η εθνική Ελβετίας για τις Ηνωμένες Πολιτείες ενόψει του Μουντιάλ.

Ο 29χρονος άσος δεν κατάφερε να επιβιβαστεί στην πτήση της αποστολής, καθώς προέκυψε πρόβλημα με τη βίζα εισόδου του στη χώρα.

Παρότι η αίτησή του για ESTA είχε εγκριθεί νωρίτερα μέσα στην ημέρα, λίγο πριν από την αναχώρηση από τη Ζυρίχη ενημερώθηκε ότι τα έγγραφά του έπρεπε να επανεξεταστούν από τις αρμόδιες αμερικανικές αρχές.

Έτσι, ο ποδοσφαιριστής έμεινε εκτός αποστολής, με την ελβετική ομοσπονδία να αναμένει εξελίξεις για την υπόθεσή του.

Σύμφωνα με τα ελβετικά ΜΜΕ, το ζήτημα πιθανόν συνδέεται με πρόσφατη δικαστική απόφαση που αφορά παλαιότερη υπόθεση του 2018.

Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα επιλυθεί το πρόβλημα, γεγονός που δημιουργεί αβεβαιότητα για τη συμμετοχή του Εμπολό στις πρώτες υποχρεώσεις της Ελβετίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.