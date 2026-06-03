Αποκάλυψη: Το σχέδιο για τη Λεωφόρο με ανοιχτά γήπεδα και τη Θ13!

Φωτογραφίες και πλάνα από τη νέα Λεωφόρο όπως παρουσιάστηκε στο ντοκυμαντέρ του ΣΚΑΙ για το ιστορικό γήπεδο.

Όπως αποκάλυψε το ντοκιμαντέρ, υπάρχει ήδη επεξεργασμένο σχέδιο που προβλέπει η Λεωφόρος να μην κατεδαφιστεί πλήρως, αλλά να μείνουν τμήματά της, όπως τα δύο πέταλα και η πλευρά επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Στόχος είναι ο χώρος να μετατραπεί σε ένα υβριδικό αθλητικό και αστικό πάρκο.

Σύμφωνα με την πρόταση, στον χώρο θα μπορούσαν να δημιουργηθούν γήπεδα ποδοσφαίρου και μπάσκετ, χώροι πρασίνου, ακόμη και ανοιχτή πισίνα, ώστε το σημείο να παραμείνει ζωντανό και προσβάσιμο στους κατοίκους της Αθήνας, διατηρώντας παράλληλα την ιστορική του ταυτότητα.

Ωστόσο, όπως τονίστηκε, το σχέδιο βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και απαιτεί την έγκριση της Πολιτείας και του Δήμου Αθηναίων πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε υλοποίηση.

Τι ανέφερε το αρχιτεκτονικό γραφείο

«Πρέπει να διατηρήσει δύο ιδιότητες. Να είναι στοιχείο - μνήμης της πόλης και ταυτόχρονα ανοιχτό αποκλειστούμ για την καθηγητή.

Η πρόταση μας σαν αρχιτεκτονικό γραφείο είναι αυτή θεωρώντας το υψίστης στοιχείο μνήμης της Αθήνας»