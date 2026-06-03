Μουντιάλ 2026: Το 25% των παικτών εκπροσωπεί διαφορετική χώρα από εκείνη που γεννήθηκε

Εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν ενόψει του Μουντιάλ 2026, αφού σχεδόν ένας στους τέσσερις ποδοσφαιριστές που θα είναι στη διοργάνωση δεν αγωνίζεται με την εθνική ομάδα της χώρας όπου γεννήθηκε.

Σύμφωνα με έρευνα του δημοσιογράφου Χάιμε Μάσιας από το Εκουαδόρ, από τους 1.248 ποδοσφαιριστές που αναμένεται να βρεθούν στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μεξικού και του Καναδά, οι 289 θα φορούν τη φανέλα διαφορετικής χώρας από εκείνη της γέννησής τους. Το ποσοστό αυτό φτάνει το 23,2%, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με το 16,5% του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Κουρασάο, καθώς από τους 26 ποδοσφαιριστές της αποστολής του μόνο ένας έχει γεννηθεί στη χώρα. Οι υπόλοιποι έχουν γεννηθεί στην Ολλανδία, γεγονός που αναδεικνύει τη στενή σχέση του νησιού με τη χώρα της Ευρώπης.

Ακόμη, η Γαλλία αναδεικνύεται ως η χώρα γέννησης των περισσότερων διεθνών που εκπροσωπούν άλλα εθνικά συγκροτήματα. Αρκετοί παίκτες που αγωνίζονται με τις εθνικές ομάδες της Αλγερίας, της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, της Αϊτής, της Τυνησίας, της Σενεγάλης και της Ακτής Ελεφαντοστού έχουν γεννηθεί σε γαλλικό έδαφος.

Από τις 48 ομάδες που συμμετέχουν στο Μουντιάλ, οι 40 διαθέτουν τουλάχιστον έναν ποδοσφαιριστή γεννημένο εκτός των συνόρων τους. Αντίθετα, μόλις οκτώ εθνικές ομάδες αποτελούνται αποκλειστικά από παίκτες που έχουν γεννηθεί στη χώρα που εκπροσωπούν: Κολομβία, Παναμάς, Σαουδική Αραβία, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, Σουηδία, Αυστρία και Τσεχία.