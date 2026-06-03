Τέλος εποχής για τον Χαλκίδη στον ΑΣΕ Δούκα

Ο Γιώργος Χαλκίδης δεν θα συνεχίσει στον πάγκο της ομάδας χάντμπολ του ΑΣΕ Δούκα, καθώς ο σύλλογος ανακοίνωσε την Τρίτη (2/6) την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους. Ο έμπειρος τεχνικός αποχωρεί έπειτα από μια πενταετή παρουσία.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο ΑΣΕ Δούκα εξασφάλισε την παραμονή του στη Handball Premier, υπερτερώντας στην ισοβαθμία με τα Βριλήσσια, τα οποία τελικά υποβιβάστηκαν. Στο Κύπελλο Ελλάδας, η πορεία της ομάδας σταμάτησε στη φάση των «16», όπου αποκλείστηκε από τον Ολυμπιακό/Όμιλο Ξυνή.

Η ανακοίνωση του ΑΣΕ Δούκα:

«Το τμήμα χάντμπολ του ΑΣΕ Δούκα ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας με τον προπονητή Γιώργο Χαλκίδη.

Ήταν μια σημαντική και ουσιαστική διαδρομή, που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2021 και συνδέθηκε με πολλές αγωνιστικές προκλήσεις και κοινές προσπάθειες που σαν στόχο είχαν την πρόοδο και την εξέλιξη της ομάδας. Η συνεργασία των δύο πλευρών όλα αυτά τα χρόνια χαρακτηρίστηκε από επαγγελματισμό, συνέπεια και αμοιβαίο σεβασμό.

Ο ΑΣΕ Δούκα ευχαριστεί θερμά τον «Χαλκ» για την παρουσία του και τη συνολική του προσφορά στον Σύλλογο και του εύχεται κάθε επιτυχία στη συνέχεια της προπονητικής του πορείας».