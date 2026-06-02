Σπερς και Θάντερ «έγραψαν» ιστορία στο ΝΒΑ στα social media

Το Game 7 ανάμεσα στους Σπερς και τους Θάντερ ξεπέρασε τους 2 δισεκατομμύρια θεατές στα social media και βρίσκεται πλέον στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας.

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς πήραν το νίκη στο Game 7 με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και το συγκεκριμένο παιχνίδι «έγραψε» ιστορία στο ΝΒΑ.

Όπως ανακοίνωσε το ΝΒΑ, το παιχνίδι ξεπέρασε τους δύο δισεκατομμύρια θεατές σε όλα τα social media και είναι το ματς με τις περισσότερες προβολές στην ιστορία του «μαγικού κόσμου».