Σπερς και Θάντερ «έγραψαν» ιστορία στο ΝΒΑ στα social media

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς πήραν το νίκη στο Game 7 με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και το συγκεκριμένο παιχνίδι «έγραψε» ιστορία στο ΝΒΑ.
Όπως ανακοίνωσε το ΝΒΑ, το παιχνίδι ξεπέρασε τους δύο δισεκατομμύρια θεατές σε όλα τα social media και είναι το ματς με τις περισσότερες προβολές στην ιστορία του «μαγικού κόσμου».
Game 7 between the San Antonio Spurs and Oklahoma City Thunder has surpassed 2 BILLION views across social media platforms, becoming the most-viewed NBA game EVER on social. The series now owns the TWO MOST-VIEWED NBA games EVER on social, with Game 1 reaching 1.9 billion views. pic.twitter.com/yWO9wJwAW0— NBA (@NBA) June 1, 2026