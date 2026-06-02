Έκπληξη: «Συμφώνησε με τον Ίμπον Ναβάρο ο Αστέρας»!

Κίνηση-έκπληξη από τον Ερυθρό Αστέρα που συμφώνησε με τον Ίμπον Ναβάρo για τη νέα σεζόν!

Ο Ισπανός τεχνικός φερόταν να είναι μία ανάσα από τη συμφωνία με την Μπαρτσελόνα, με τα Μέσα της χώρας να κάνουν λόγο για έτοιμο deal, αλλά τη «Meridian Sport» να κάνει την ανατροπή.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η σερβική ομάδα έφτασε στη συμφωνία με τον Ναβάρο, που θα αφήσει τη Μάλαγα και θα κάνει το επόμενο βήμα στην Euroleague και τον Ερυθρό Αστέρα.

Κάτι που σημαίνει ένας υποψήφιος λιγότερα για τον πάγκο της Μπαρτσελόνα, που θα στραφεί πλέον σε άλλες περιπτώσεις που θα αντικαταστήσουν τον Τσάβι Πασκουάλ, που θα αποχωρήσει από τους Καταλανούς.