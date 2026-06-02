Ο Ζβέρεφ... προσγείωσε τον Χόδαρ!

Ο Σάσα Ζβέρεφ... έκοψε τη φόρα του Ράφα Χόδαρ και έκλεισε θέση στα ημιτελικά του Roland Garros, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του φαβορί!

Εξαιρετικός ο 29χρονος Γερμανός (Νο.3) σταμάτησε τον 19χρονο Ισπανό (Νο.29) με 7-6(3), 6-1, 6-3 σε 2 ώρες και 25 λεπτά και έκανε ένα ακόμα βήμα προς το πρώτο του Grand Slam!

Με Σίνερ, Τζόκοβιτς, Αλκαράθ εκτός, φαίνεται ότι ο φιναλίστ του 2024 έχει μοναδική ευκαιρία να φτάσει στη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του!

Είναι τώρα δύο νίκες μακριά από την κούπα και η πρώτη πρέπει να σημειωθεί σε βάρος του νικητή της βραδινής συνάντηση ανάμεσα στον Γιάκουμπ Μένσικ και τον Ζοάο Φονσέκα.

O πρώτος, πάντως, που πέτυχε μπρέικ στη σημερινή αναμέτρηση ήταν ο Χόδαρ, που προηγήθηκε με 2-4 και 2-5, ενώ βρέθηκε να σερβίρει για το σετ στο 3-5.

Ο Ζβέρεφ, ωστόσο, ανέβασε ταχύτητα, πέτυχε το πρώτο του μπρέικ (4-5) και άρπαξε το πρώτο σετ στο τάι μπρέικ, εκμεταλλευόμενος το άγχος του νεαρού αντιπάλου του.

Στο δεύτερο σετ πέτυχε δύο σερί μπρέικ μετά το 2-1 και έφτασε με άνεση στο 2-0, ενώ στο τρίτο μπήκε δυνατά και πήρε κεφάλι μόλις στο πρώτο γκέιμ.

Διατήρησε το προβάδισμα μέχρι το φινάλε και παρότι απειλήθηκε με μπρέικ όταν σέρβιρε για το ματς στο 5-3, κράτησε και σφράγισε το εισιτήριο για τον πέμπτο του ημιτελικό στο Παρίσι.

Ο Χόδαρ, από την πλευρά του, μπορεί να φεύγει με την πίκρα της ήττας, όμως έφτασε στον πρώτο του major προημιτελικό στο ντεμπούτο του στη διοργάνωση και θα βρεθεί στο Νο.23 του κόσμου. Με τις εξαιρετικές εμφανίσεις του φέτος στο χώμα, έχει καταφέρει να σκαρφαλώσει στο Νο.11 του Race!

Ο άλλος ημιτελικός, θυμίζουμε, θα προκύψει από τα αυριανά ματς Μπερετίνι-Αρνάλντι και Αλιασίμ-Κομπόλι.