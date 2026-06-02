Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από τον Λαιμό με 9-7, διαμόρφωσε το 3-1 στη σειρά των τελικών της Waterpolo League Γυναικών και στέφθηκε πρωταθλητής Ελλάδας για τη σεζόν 2025-26.

Η ομάδα του Γιώργου Ντόσκα ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο τη φετινή αγωνιστική περίοδο, καθώς μετά το Κύπελλο Ελλάδας πρόσθεσε στη συλλογή της και το πρωτάθλημα, πανηγυρίζοντας το νταμπλ.

Σε ένα ακόμη ντέρμπι ανάμεσα στις δύο ομάδες, ο Ολυμπιακός βρήκε τις λύσεις στα κρίσιμα σημεία της αναμέτρησης και κράτησε το προβάδισμα μέχρι το φινάλε, φτάνοντας στη νίκη με 9-7 στην έδρα της περσινής πρωταθλήτριας.

Πρώτη σκόρερ της αναμέτρησης ήταν η Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη, η οποία ολοκλήρωσε τον αγώνα με τρία γκολ.

Με την κατάκτηση του φετινού τίτλου, οι «ερυθρόλευκες» έφτασαν τα 16 πρωταθλήματα Ελλάδας στην ιστορία τους και επέστρεψαν στην κορυφή μετά την περσινή επιτυχία της Βουλιαγμένης.

Πλέον στρέφουν την προσοχή τους στο Final-4 του LEN Champions League, που θα φιλοξενηθεί στη Μάλτα, από 10 έως 12 Ιουνίου.

Το ματς

Ο Ολυμπιακός μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι, κερδίζοντας το πρώτο σπριντ, ωστόσο οι δύο ομάδες δυσκολεύτηκαν να βρουν ρυθμό επιθετικά, με αρκετές άστοχες προσπάθειες εκατέρωθεν. Η Βουλιαγμένη άνοιξε το σκορ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι της Μολχάουζεν (1-0), ενώ λίγο αργότερα οι «ερυθρόλευκες» απάντησαν επίσης από την άσπρη βούλα, με τη Βάσω Πλευρίτου να διαμορφώνει το 1-1.

Η Βουλιαγμένη κέρδισε το σπριντ στην έναρξη της δεύτερης περιόδου, όμως ο Ολυμπιακός ήταν εκείνος που πήρε για πρώτη φορά το προβάδισμα, όταν η Μυριοκεφαλιτάκη βγήκε στην κόντρα και έκανε το 1-2. Οι γηπεδούχες απάντησαν άμεσα με τη Φουντωτού για το 2-2, ενώ λίγο αργότερα η Τζούστρα κέρδισε πέναλτι και η Ξενάκη το μετέτρεψε σε γκολ για το 3-2. Οι «ερυθρόλευκες» βρήκαν εκ νέου λύση στην παίκτρια παραπάνω με τη Μυριοκεφαλιτάκη (3-3), ωστόσο η Βουλιαγμένη ανέκτησε το προβάδισμα με το 4-3. Παρά τα δύο δοκάρια του Ολυμπιακού, από Νίνου και ακόμη μία προσπάθεια λίγο πριν το φινάλε, η ομάδα του Πειραιά κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση 13 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του οκταλέπτου, με την αρχηγό Βάσω Πλευρίτου να γράφει το 4-4, σκορ με το οποίο οι δύο ομάδες πήγαν στην ανάπαυλα.

Ο Ολυμπιακός πήρε για πρώτη φορά προβάδισμα δύο τερμάτων στην αναμέτρηση, με την Τριχά να ευστοχεί σε πέναλτι για το 4-5 και τη Μυριοκεφαλιτάκη να διαμορφώνει το 4-6. Η Βουλιαγμένη απάντησε με την Ξενάκη, σε φάση που ελέγχθηκε από το VAR και κατοχυρώθηκε ως γκολ για το 5-6. Στα τελευταία δευτερόλεπτα οι «ερυθρόλευκες» είχαν την ευκαιρία να αυξήσουν τη διαφορά τους, όμως η Κοτσιώνη απέκρουσε το πέναλτι της Πλευρίτου, με το σκορ να παραμένει 5-6 στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Ο Ολυμπιακός μπήκε στην τελευταία περίοδο έχοντας προβάδισμα ενός τέρματος (5-6) και κατάφερε να το διευρύνει γρήγορα, με την Άντριους να σκοράρει για το 5-7. Η Βουλιαγμένη μείωσε με την Ξενάκη στην παίκτρια παραπάνω, όμως οι «ερυθρόλευκες» βρήκαν άμεσα απάντηση, με τη Νίνου να πετυχαίνει το 5-8 επίσης με αριθμητικό πλεονέκτημα. Οι γηπεδούχες προσπάθησαν να επιστρέψουν στο παιχνίδι, μειώνοντας σε 6-8 με την Κίττυ, ωστόσο η Νίνου σημείωσε ένα εντυπωσιακό γκολ λίγο περισσότερο από τρία λεπτά πριν από τη λήξη, δίνοντας αέρα τριών τερμάτων στον Ολυμπιακό (6-9). Η Βουλιαγμένη το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει στο τελικό 7-9 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι της Μολχάουζεν, με τον Ολυμπιακό να πανηγυρίζει τη νίκη και την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ελλάδας με 3-1 στη σειρά των τελικών.

Τα οκτάλεπτα: 1-1, 3-3, 1-2, 2-3.

Βουλιαγμένη (Κική Λιόση): Κοτσιώνη, Καϊάφα, Καλογεροπούλου, Φουράκη, Καπετοπούλου, Ξενάκη 2, Φουντωτού 1, Κρασσά, Γιάουστρα 2, Ανδρεάδη, Μουλχάουζεν 2, Αγγελίδη, Καρύτσα, Ελμισιάν, Κοβάτσεβιτς.

Ολυμπιακός (Γιώργος Ντόσκας): Σταματοπούλου, Κλεισούρα, Κουρέτα, Σάντα, Τριχά 1, Άντριους 1, Σιούτη, Δρακωτού, Ειρ. Νίνου 2, Β. Πλευρίτου 2, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 3, Κωνσταντοπούλου, Σέκουλιτς, Διρχαλίδου.