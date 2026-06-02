Τολιόπουλος: «Μετά την αποτυχία στην Euroleague θέλουμε το πρωτάθλημα και για τον κόσμο» (vid)

Ο Βασίλης Τολιόπουλος στις δηλώσεις του ενόψει των τελικών της Stoiximan Greek Basketball League του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στάθηκε στο πόσο θέλουν οι «πράσινοι» το πρωτάθλημα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «CLUB 1908»:

Για το αν η ομάδα είναι έτοιμη: «Πιστεύω πως είμαστε έτοιμοι. Αύριο ξεκινάμε τους αγώνες των τελικών. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για όλους την ομάδα μας, για τον κόσμο του Παναθηναϊκού να καταφέρουμε να κερδίσουμε αυτό το πρωτάθλημα και θα δώσουμε το 100% για να το πετύχουμε».

Για τη διαφορετικότητα αυτών των ματς σε σχέση με τα άλλα: «Οταν παίζεις για έναν τίτλο είναι ένα παιχνίδι διαφορετικό από τα άλλα. Είναι παιχνίδια πλέι οφ, κρίνεται το πρωτάθλημα και είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας να μπορέσουμε να το κατακτήσουμε, γιατί μετά την αποτυχία στην Euroleague θέλουμε πάρα πολύ το πρωτάθλημα».

Για την στήριξη του κόσμου: «Σίγουρα ο κόσμος μας βοηθάει σε κάθε παιχνίδι, είναι καταπληκτικός και δεν θέλουμε να τον απογοητεύσουμε. Θέλουμε σίγουρα να πάρουμε το πρωτάθλημα και για αυτούς για να μπορέσουμε να τους κάνουμε χαρούμενους».