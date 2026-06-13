Διπλώματα οδήγησης: Τι αλλάζει σε ιατρικές βεβαιώσεις, ΚΕΠ και έκδοση αδειών

Σε στοχευμένες παρεμβάσεις για την πλήρη ψηφιοποίηση όλων των σταδίων έκδοσης των αδειών οδήγησης προχωρά το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Σε διορθωτικές παρεμβάσεις με στόχο την πλήρη ψηφιοποίηση της έκδοσης αδειών οδήγησης σε όλα τα στάδια της διαδικασίας προχωρά το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Μέσω της νέας σύμβασης που υπεγράφη με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) κόστους 74.400 ευρώ, το υπουργείο ανέθεσε σειρά αλλαγών που σχετίζονται με την αναβάθμιση της πλατφόρμας ψηφιακών υπηρεσιών που χρησιμοποιείται για τις διαδικασίες αδειών οδήγησης και αδειών κυκλοφορίας.

Άλλωστε, με εγκύκλιο που είχε εκδοθεί από το υπουργείο πλέον γίνεται αποκλειστικά ψηφιακά η διαδικασία ανανέωσης και έκδοσης αδειών οδήγησης στη χώρα, καθώς έγινε υποχρεωτική η ηλεκτρονική διεκπεραίωση όλων των σχετικών αιτήσεων μέσω της ειδικής πλατφόρμας του υπουργείου και της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr.

Στο πλαίσιο αυτό η νέα σύμβαση που υπεγράφη με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), ύψους 74.400 ευρώ, έχει στόχο την υποστήριξη και αναβάθμιση της πλατφόρμας ψηφιακών υπηρεσιών του υπουργείου.

Η ανάγκη για πρόσθετες τεχνικές παρεμβάσεις συνδέεται άμεσα με την καθολική εφαρμογή της ψηφιακής διαδικασίας, η οποία περιλαμβάνει ένα πολυεπίπεδο σύστημα ενεργειών από τον πολίτη, τους γιατρούς, τα ΚΕΠ και τις αρμόδιες υπηρεσίες έχοντας ήδη αντικαταστήσει μεγάλο μέρος των διαδικασιών που μέχρι πρότινος πραγματοποιούνταν αποκλειστικά στις Διευθύνσεις Μεταφορών των Περιφερειών ή στα ΚΕΠ.

Το βασικότερο κομμάτι της νέας σύμβασης αφορά τη διαδικασία έκδοσης και ανανέωσης αδειών οδήγησης και ειδικότερα τη διασύνδεση της πλατφόρμας του υπουργείου με το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ.

Σήμερα, για να μπορέσει ένας πολίτης να ανανεώσει ή να εκδώσει άδεια οδήγησης, πρέπει να δημιουργήσει ψηφιακή αίτηση μέσω της πλατφόρμας του υπουργείου και να λάβει έναν ειδικό κωδικό PIN. Ο κωδικός αυτός παραδίδεται στους γιατρούς που διενεργούν τις προβλεπόμενες ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να εκδώσουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά υγείας.

Ωστόσο, σύμφωνα με το υπουργείο, η διαδικασία αυτή δημιούργησε προβλήματα κυρίως μετά την ένταξη των ΚΕΠ στην υποβολή αιτήσεων ανανέωσης διπλωμάτων. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στη σύμβαση, οι πολίτες που προσέρχονται στα ΚΕΠ επιβαρύνονται συχνά με μια επιπλέον επίσκεψη, καθώς χρειάζεται πρώτα να λάβουν τον κωδικό και στη συνέχεια, αφού ολοκληρωθούν οι ιατρικές εξετάσεις, να επιστρέψουν για να ολοκληρωθεί η αίτηση.

Για τον λόγο αυτό προβλέπεται ανασχεδιασμός της διαδικασίας και κατάργηση του μηχανισμού PIN. Στο νέο μοντέλο οι γιατροί θα μπορούν να εκδίδουν τα πιστοποιητικά υγείας απευθείας στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ χωρίς να έχει προηγηθεί ψηφιακή αίτηση του πολίτη. Στη συνέχεια, όταν ο ενδιαφερόμενος υποβάλει το αίτημα για ανανέωση ή έκδοση άδειας οδήγησης, το σύστημα θα αναζητά αυτόματα και θα αντλεί τα ισχύοντα πιστοποιητικά υγείας.

Αυτόματη έκδοση αδειών οδήγησης

Αλλαγές αναμένονται και στην αυτοματοποίηση της έκδοσης νέων αδειών οδήγησης μετά την επιτυχή πρακτική εξέταση του υποψηφίου οδηγού. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα δημιουργηθεί μηχανισμός που θα επιτρέπει την αυτόματη αποστολή των στοιχείων προς έκδοση της άδειας χωρίς να απαιτείται πρόσθετη ενέργεια από υπαλλήλους των υπηρεσιών μεταφορών.

Η διαδικασία θα ξεκινά μόλις το πληροφοριακό σύστημα λαμβάνει το επιτυχές αποτέλεσμα της πρακτικής εξέτασης. Στη συνέχεια θα πραγματοποιούνται αυτόματα οι αναγκαίοι έλεγχοι μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος RESPER, το οποίο χρησιμοποιείται για την επαλήθευση στοιχείων αδειών οδήγησης μεταξύ των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά τα αρχεία φωτογραφίας και υπογραφής του υποψηφίου στη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ θα διαβιβάζονται και όλα τα απαραίτητα δεδομένα στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αδειών Οδήγησης ώστε να ολοκληρώνεται αυτόματα η παραγωγή του νέου διπλώματος.

Επιπροσθέτως το ΙΤΕ θα αναλάβει για τρεις μήνες την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης δεύτερου επιπέδου για όλες τις ψηφιακές διαδικασίες που έχουν αναπτυχθεί τα προηγούμενα χρόνια στο υπουργείο. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν παρακολούθηση της λειτουργίας των υποδομών, διορθώσεις σφαλμάτων, τεχνική βοήθεια και τακτικές αναβαθμίσεις.

Η υποστήριξη αφορά στελέχη του υπουργείου, υπαλλήλους των περιφερειακών διευθύνσεων μεταφορών, εργαζόμενους στα ΚΕΠ αλλά και τους τελικούς χρήστες των εφαρμογών. Εκτιμάται ότι σήμερα οι ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρετούν περισσότερους από 1.000 υπαλλήλους των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών σε όλη τη χώρα και πάνω από 3.000 χειριστές στα ΚΕΠ. Παράλληλα χρησιμοποιούνται καθημερινά από πολίτες, σχολές οδηγών, εισαγωγείς και εμπόρους οχημάτων.

Τι ισχύει σήμερα για την ανανέωση διπλώματος

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με πρόσφατη εφαρμοστική απόφαση του υπουργείου, η ανανέωση άδειας οδήγησης οποιασδήποτε κατηγορίας πραγματοποιείται πλέον αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του υπουργείου και της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr.

Ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται στο σύστημα με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet και υποβάλλει αίτηση ανανέωσης, επιλέγοντας την αντίστοιχη κατηγορία άδειας. Στη συνέχεια μεταφορτώνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία διαφοροποιούνται ανά περίπτωση, όπως βεβαιώσεις ΠΕΙ για επαγγελματικές κατηγορίες ή υπεύθυνες δηλώσεις για εξαιρέσεις και ηλικιακά όρια. Ακολουθεί η έκδοση ενός τετραψήφιου αριθμού PIN, ο οποίος αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για τη διαδικασία ιατρικής εξέτασης. Ο πολίτης επισκέπτεται πιστοποιημένους ιατρούς, γνωστοποιεί τον PIN, τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ του και υποβάλλεται στις προβλεπόμενες εξετάσεις, ενώ τα αποτελέσματα καταχωρίζονται ηλεκτρονικά.

Παράλληλα, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να επισκεφθεί πιστοποιημένο φωτογράφο, ο οποίος ανεβάζει στο σύστημα myPhoto τα ψηφιακά αρχεία της φωτογραφίας και της υπογραφής. Ο πολίτης τα συσχετίζει με τον ΑΦΜ του και παρέχει τη συγκατάθεσή του για τη χρήση τους στην αίτηση. Ακολουθεί η πληρωμή του παραβόλου, το οποίο εκδίδεται αυτόματα μέσω της εφαρμογής, καθώς και η επιλογή τρόπου παραλαβής της νέας άδειας. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την οριστική υποβολή της αίτησης, ενώ ο πολίτης ενημερώνεται με SMS και email για κάθε στάδιο της εξέλιξης.

Η συνεργασία με το ΙΤΕ

Υπενθυμίζεται ότι η υφιστάμενη πλατφόρμα αποτελεί προϊόν δύο προγραμματικών συμβάσεων που υπεγράφησαν μεταξύ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του ΙΤΕ. Η πρώτη, το 2021, αφορούσε τον ψηφιακό μετασχηματισμό δράσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ενώ η δεύτερη, το 2023, επικεντρώθηκε στην ένταξη απλουστευμένων διαδικασιών στα ΚΕΠ και στην ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για τις Διευθύνσεις Μεταφορών των Περιφερειών.

Στη συνεργασία με το ΙΤΕ αναφέρθηκε και ο τ. Αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης κατά τη χθεσινή τελετή παράδοσης - παραλαβής του υπουργείου στον διάδοχό του, Γιώργο Κώτσηρα. Ο κ. Κυρανάκης συνέδεσε μάλιστα την ψηφιοποίηση με την αντιμετώπιση φαινομένων διαφθοράς στις υπηρεσίες μεταφορών. «Αυτό δεν σημαίνει απλά ότι δεν περιμένει ο πολίτης στην ουρά. Σημαίνει και λιγότερη διαφθορά. Σημαίνει ότι φαινόμενα διαφθοράς σε διπλώματα, πινακίδες και μία σειρά από άλλα ζητήματα έχουμε καταφέρει να δώσουμε ένα πολύ γερό χτύπημα», δήλωσε.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι έχει τεθεί σε λειτουργία ειδική πλατφόρμα καταγγελιών για υποθέσεις που σχετίζονται με εξετάσεις υποψηφίων οδηγών, με τις σχετικές αναφορές να αποστέλλονται στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Επιπλέον, αναφέρθηκε για ακόμα μία φορά στην τοποθέτηση καμερών στα οχήματα εξέτασης των υποψηφίων οδηγών σε συνεργασία με τις σχολές οδηγών, ώστε να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου σε περιπτώσεις αμφισβήτησης του αποτελέσματος μιας εξέτασης ή καταγγελιών για αθέμιτες πρακτικές κατά τη διαδικασία απόκτησης διπλώματος οδήγησης. Να σημειωθεί ότι η εν λόγω διαδικασία μολονότι έχει θεσμοθετηθεί από το 2021, ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί παρόλο που έχουν περάσει πέντε χρόνια.

Πηγή: ethnos.gr