H μητέρα των μαχών: Ματς τίτλου στο ΣΕΦ!

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ (18:00) τον Παναθηναϊκό για το Game 5 των τελικών του πρωταθλήματος, με τον νικητή να κατακτά τον τίτλο.

Ματς - τίτλο στο κατάμεστο ΣΕΦ. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο Φαληρικο γήπεδο τον Παναθηναϊκό (18:00) για το Game 5 των τελικών του Ελληνικού πρωταθλήματος, με τον νικητή να κατακτά τον τίτλο σε μια εξαντλητική σεζόν και για τις δυο ομάδες.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, καθώς ο Έλληνας τεχνικός είδε τον Ντόρσεϊ να επιστρέφει κανονικά στην 12άδα ξεπερνώντας την τενοντίτιδα στο δεξί πόδι και αναμένεται να πάρει περισσότερο χρόνο σε σχέση με το Game 4.

Παράλληλα δεν αποκλείεται να δούμε και κάποια αλλαγή στην εξάδα των ξένων από τους «ερυθρόλευκους».

Από την άλλη πλευρά για τους «πράσινους» τα προβλήματα είναι περισσότερα σε σχέση με τους Πειραιώτες. Ο Εργκίν Αταμάν δεν θα έχει σίγουρα τους Κώστα Σλούκα και Νίκο Ρογκαβόπουλο που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών, ενώ τελευταία στιγμη θα κριθεί η συμμετοχή του Τζέντι Όσμαν, ο οποίος το απόγευμα της Παρασκευής έβγαλε ένα μέρος της προπόνησης.