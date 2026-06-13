«Τα όπλα του Παναθηναϊκού για Ζαγαρίτη – Ενδιαφέρον από Κολωνία και Άουγκσμπουργκ»

Δύο ομάδες της Bundesliga πολιορκούν τον Βασίλη Ζαγαρίτη, ενώ δυναμικά έχει μπει στη διεκδίκησή του και ο Παναθηναϊκός.

Περιζήτητος είναι ο Βασίλης Ζαγαρίτης μετά από την εξαιρετική σεζόν που έκανε με τη Χέρενφεϊν και δημοσιεύματα τον φέρνουν στο στόχαστρο της Κολωνίας και της Άουγκσμπουργκ, ενώ ενδιαφέρον για την απόκτησή του έχει και ο Παναθηναϊκός, που έχει τα δικά του όπλα για να… κερδίσει τη μάχη.

Ο 25χρονος αριστερός μπακ έχει συμβόλαιο έως το 2028 με την ολλανδική ομάδα, η οποία τον απέκτησε με μόλις 500.000 ευρώ από την Αλμέρε Σίτι το περασμένο καλοκαίρι. Όπως γράφει όμως το fussballdaten.de, πλέον η Χέρενφεϊν ζητά τουλάχιστον 5 εκατ. ευρώ για να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Η Άουγκσπουργκ φέρεται να έχει κάνει τις πρώτες επαφές με τον ατζέντη του Ζαγαρίτη, σκιαγραφώντας ένα λεπτομερές σχέδιο για τον τακτικό ρόλο που θα έχει στην ομάδα. Φήμες αναφέρουν ότι η Άουγκσμπουργκ ετοιμάζει ένα αρχικό πακέτο που αποτελείται από εγγυημένη μεταγραφή 3 εκατ. ευρώ συν ρήτρα μεταπώλησης 15%. Γι' αυτό άλλωστε η γερμανική ομάδα έχει δρομολογήσει την παραχώρηση του Δημήτρη Γιαννούλη, προκειμένου τα χρήματα που θα βάλει στα ταμεία της, να τα δώσει για τον Ζαγαρίτη. Και όταν ξεκαθαρίσει η υπόθεση του 31 ετών μπακ, θα γίνει και η επίσημη κρούση στην Χέρενφεϊν για τον αντικαταστάτη του.

Τον παίκτη κοιτάζει και η Κολωνία, ενώ υπάρχει και η προοπτική του Παναθηναϊκού. Οι «πράσινοι», σύμφωνα με το δημοσίευμα, ποντάρουν και στο συναισθηματικό παράγοντα, καθώς ο Ζαγαρίτης ξεκίνησε από εκεί την καριέρα του.

Η διοίκηση του Παναθηναϊκού προσπαθεί να προσελκύσει τον 25χρονο μπακ με την προοπτική της διεκδίκησης του τίτλου και της συμμετοχής σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Μάλιστα, το Τριφύλλι σχεδιάζει να του προσφέρει δελεαστικό τετραετές συμβόλαιο με υψηλές αποδοχές.

