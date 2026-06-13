Τσικίνιο: «Κορυφαία στιγμή στην καριέρα μου το Conference League» (vid)

Στην κατάκτηση του Conference League, με τον Ολυμπιακό το 2024, αναφέρθηκε ο Τσικίνιο.

Στην πορεία του στον Ολυμπιακό αναφέρθηκε ο Τσικίνιο σε συνέντευξη που έδωσε στο πορτογαλικό «zero zero»και δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στην κατάκτηση του Conference League, το 2024.

Αναλυτικά δήλωσε:

«Ήταν η κορυφαία στιγμή στην καριέρα μου χωρίς αμφιβολία. Ήταν μία ιστορική στιγμή για την ομάδα διότι ήταν το πρώτο Ευρωπαϊκό ελληνικού συλλόγου. Ήταν κάτι τρελό.

Ήταν μία πολύ δύσκολη διοργάνωση και τα πήγαμε πολύ καλά. Η ομάδα στόχευε σε ευρωπαϊκό τίτλο για ένα μεγάλο διάστημα και ακόμα και εάν αυτός ο τίτλος δεν είναι το Champions League είναι μία σημαντική διοργάνωση που την έχουν κατακτήσει σημαντικές ομάδες όπως η Ρόμα και η Τσέλσι.

Οι Έλληνες είναι πολύ παθιασμένοι. Σε αγαπούν με έναν τρόπο που είναι δύσκολο να εξηγήσει κανείς. Πήραμε το Conference και υπήρχαν άνθρωποι που έκλαιγαν και βγήκαν στους δρόμους. Με αγκάλιασαν και με ευχαριστούσαν. Τίποτα δεν μπορεί να αναπληρώσει τέτοιες στιγμές ή να σε ανταμείψει τόσο πολύ.

Aνατρίχιαζα και ανατρίχιασα. Κόσμος ερχόταν σε μένα και έκλαιγε από χαρά και δεν ήξερα πώς να αντιδράσω».