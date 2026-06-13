Πρωτιά… Ντάνι Μάκελι στο Μουντιάλ: Κλήθηκε στο VAR για λανθασμένη υπόδειξη κίτρινης κάρτας (vid)

Ο Ντάνι Μάκελι έκανε χρήση του νέου κανονισμού στο ΗΠΑ-Παραγουάη, καθώς κλήθηκε από το VAR για να επανεξετάσει απόφαση για κίτρινη κάρτα.

Πρωτοπόρησε ο Ντάνι Μάκελι στο Λος Άντζελες, καθώς έγινε ο πρώτος προπονητής που άλλαξε λανθασμένη απόφαση για κίτρινη κάρτα μέσω VAR. Ο Ολλανδός διαιτητής της αναμέτρησης ανάμεσα σε ΗΠΑ και Παραγουάη, κλήθηκε από το VAR για να κάνει On field review και να εξετάσει την κίτρινη κάρτα που είχε δείξει στον αρχηγό των Αμερικανών Τιμ Ριμ.

Στο 52ο λεπτό όταν ο Αλμιρόν βούτηξε, ο Μάκελι νόμιζε πως ο Ριμ του έκανε φάουλ σε υποσχόμενη επίθεση και του έδωσε κάρτα. Τελικά, οι διαιτητές του VAR μετά από λίγα λεπτά κάλεσαν τον Ολλανδό και αυτός άλλαξε την κάρτα. Συγκεκριμένα, ακύρωσε την κίτρινη που έδειξε στον Ριμ και κιτρίνισε τον Αλμιρόν, ο οποίος έκανε θέατρο για να κερδίσει το φάουλ.

Ο νέος κανονισμός λέγεται «λανθασμένη ταυτότητα» (σσ. mistaken identity) και αφορά παρέμβαση του VAR σε ξεκάθαρα λάθη σε κίτρινες κάρτες που έχουν δοθεί, ώστε να μην επηρεάσουν αρνητικά την εξέλιξη ενός αγώνα.

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