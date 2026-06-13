ΑΕΛ: «Φιάσκο η συνάντηση με Ντελόπουλο - Ψυχραιμία για το μέλλον»

Για φιάσκο κάνουν λόγο οι άνθρωποι της ΑΕΛ Novibet, μιλώντας για την πλευράς Ντελόπουλου και προσπαθώντας να βρουν λύση στο θέμα της ιδιοκτησίας

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο κ. Ντελόπουλος μετά και το φιάσκο της συνάντησης της 9ης Ιουνίου όπου αναδείχθηκε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο η αδυναμία του να αναλάβει έστω και τις βασικές υποχρεώσεις της ΠΑΕ ΑΕΛ, συνεχίζει με τους συκοφάντες του να παραποιεί και να «απαιτεί» περισσότερα εμπιστευτικά στοιχεία από την απερχόμενη διοίκηση, παρότι ο ίδιος εμφανίζεται δημόσια παντελώς αναξιόπιστος.

Συγκεκριμένα, στις τέσσερις κατιδίαν συναντήσεις που έλαβαν χώρα μεταξύ των δύο μερών μέχρι και το βράδυ της 9ης Ιουνίου, διαπιστώθηκε ότι ο υποτιθέμενος αγοραστής της ΑΕΛ Ζήσης Ντελόπουλος, δεν μπορεί να διαθέσει ούτε 1 € για την αγορά των μετόχων και των περιουσιακών στοιχείων της ΠΑΕ.

Όταν του ετέθη επίμονα το ερώτημα εάν μπορεί να αναλάβει έστω και τις υποχρεώσεις της ΠΑΕ με προσωπικές του εγγυήσεις, η απάντηση που ξεστόμισε στη τελευταία συνάντηση παρουσία έξι ανθρώπων και μετά από ατέρμονες συζητήσεις ήταν «δεν το γνωρίζω, θα πρέπει να το σκεφτώ».

Ο πρώτος ο οποίος αγανάκτησε μετά από αυτή την απάντηση, που αποτελεί υπέρτατη προσβολή και μνημείο αφερεγγυότητας, ήταν ο συνεργάτης του κ.Ντελόπουλου κ.Βασίλης Παπαγεωργίου, ο οποίος προσήλθε στις δύο τελευταίες συναντήσεις μας με την ιδιότητα του οικονομικού συμβούλου αλλά και του χρηματοδότη εν μέρη για την πλευρά Ντελόπουλου. Συγκεκριμένα ο κ.Παπαγεωργίου μόλις άκουσε την απάντηση του υποτιθέμενου υποψήφιου αγοραστή της ΑΕΛ, ζήτησε αμέσως να αποχωρήσει από τη συνάντηση καθότι αισθάνθηκε εξόχως προσβεβλημένος από την αδυναμία του Ντελόπουλου να υποστηρίξει έστω και μία σοβαρή πρόταση.

Σε ότι αφορά την παρουσία του κ.Αντώνη Γραβάνη στην τελευταία αυτή συνάντηση, προφανώς και δεν έγινε αποδεκτή από την απερχόμενη διοίκηση καθότι ήταν εμπιστευτική και ουδέποτε μας ενημέρωσαν για την πρόθεση του έγκριτου νομικού και κοινού φίλου, να παραστεί. Εξάλλου το αντικείμενο της συνάντησης ήταν οικονομικής φύσεως και όχι νομικής.

Και ενώ ο ίδιος ο κ. Ντελόπουλος, ζήτησε συγνώμη παρουσία όλων για την αμέλεια του να μας ενημερώσει για την αιφνίδια παρουσία του κ. Γραβάνη στη συζήτηση, στις τελευταίες του δηλώσεις περιέγραψε τα γεγονότα ψευδώς και παραποιημένα.

Για όλα όσα καταμαρτυρούμε σήμερα με οδηγό μας την αλήθεια και μόνο, καλούμε όποιον επιθυμεί να ρωτήσει ευθέως τους κυρίους Παπαγεωργίου και Γραβάνη, εάν όντως τα γεγονότα έγιναν ακριβώς όπως εμείς τα περιγράφουμε.

Κατά τα λοιπά θα αφήσουμε στη κρίση του φίλαθλου κοινού να αποφανθεί, εάν θεωρεί τον κ. Ζήση Ντελόπουλο φερέγγυο υποψήφιο αγοραστή ή διαχειριστή, της ΠΑΕ ΑΕΛ.

Ο κόσμος της ΑΕΛ θα πρέπει να αντιληφθεί ότι οι προθέσεις της απερχόμενης διοίκησης για την παραχώρηση της ΠΑΕ, ήταν και παραμένουν ξεκάθαρες και ιδιαίτερα ελκυστικές για έναν σοβαρό επενδυτή, που δυστυχώς μέχρι και σήμερα δεν έχει εμφανιστεί παρά τα όσα γράφονται και φημολογούνται.

Παραμένουμε ψύχραιμοι και θα κάνουμε ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό για το καλό και για το μέλλον της ΑΕΛ.

Στο μόνο που σίγουρα αδυνατούμε, είναι να βρούμε αγοραστές που δεν θέλουν ή διαχειριστές που δεν μπορούν.»