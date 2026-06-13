Mundostories: Ο ατελείωτος οργασμός του Σόκρατες (vid)

Η Βραζιλία του 1982 πήρε κάτι πιο δύσκολο από την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Την αιωνιότητα. Και ο Σόκρατες, με τσιγάρο, ιδέες και ποδόσφαιρο στα πόδια, έγινε το πρόσωπο μιας ήττας που έμοιαζε με ποίημα.

Η μπάλα καμιά φορά είναι άδικη. Όχι λίγο. Βάναυσα. Σου δίνει την αίσθηση ότι βλέπεις κάτι που δεν γίνεται να χαθεί, κι ύστερα σου τραβάει το χαλί με την ψυχρότητα λογιστή. Κάπως έτσι έσβησε η Βραζιλία του 1982, σαν ιδέα που έπεσε στη φωτιά και, αντί να καεί, έγινε μύθος.

Στο Σαριά της Βαρκελώνης, η Ιταλία νίκησε 3-2 τη Βραζιλία και πέρασε στα ημιτελικά ενός Μουντιάλ που αργότερα θα κατακτούσε, με τον Πάολο Ρόσι να γίνεται ο άνθρωπος που πάγωσε μια ολόκληρη ποδοσφαιρική εποχή. Απέναντί του ήταν ο Ζίκο, ο Φαλκάο, ο Έντερ, ο Σέρεζο, ο Ζουνίνιο, ο Σόκρατες, μια ομάδα που έπαιζε λες και το ποδόσφαιρο δεν είχε εφευρεθεί για το σκορ, αλλά για την ομορφιά.

Ο Σόκρατες είχε πει πριν από το τουρνουά στον Ζουνίνιο Φονσέκα ότι ένιωθε πως θα βάλει το πρώτο και το τελευταίο γκολ της Βραζιλίας σε εκείνο το τουρνουά. Το πρώτο ήρθε απέναντι στη Σοβιετική Ένωση. Το τελευταίο ήρθε απέναντι στην Ιταλία, στο 12ο λεπτό, όταν ισοφάρισε σε 1-1. Μόνο που εκείνη τη στιγμή, αντί για λύτρωση, ένιωσε το προαίσθημα της καταστροφής. Η φράση του ήταν σχεδόν ψίθυρος: «Τώρα την πατήσαμε».

Και την πάτησαν. Όχι επειδή δεν ήξεραν ποδόσφαιρο. Επειδή ήξεραν πάρα πολύ. Επειδή πίστεψαν ότι το παιχνίδι μπορεί να κερδηθεί με ρυθμό, φαντασία, ελευθερία και γενναιοδωρία. Η Ιταλία το κέρδισε με Ρόσι, αποτελεσματικότητα και ποδοσφαιρικό ρεαλισμό. Σκληρό; Ναι. Αληθινό; Επίσης ναι. Τα Μουντιάλ δεν τα παίρνουν πάντα οι πιο όμορφοι, αλλά όσοι επιβιώνουν.

Μετά το τέλος, τα αποδυτήρια της Βραζιλίας έμοιαζαν με θάλαμο σιωπής. Ο Σόκρατες, ο αρχηγός, ο γιατρός, ο διανοούμενος με τα λεπτά πόδια και το βαρύ βλέμμα, κάθισε σε μια γωνιά. Έγραφε ημερολόγιο για το περιοδικό Placar. Εκείνη τη μέρα, όμως, οι λέξεις δεν έβγαιναν. Μόνο μία φράση έμεινε να χωράει όλη την πίκρα: «Πόσο κρίμα, Βραζιλία».

Ο Τέλε Σαντάνα είπε στους παίκτες του ότι έπαιξαν το καλύτερο ποδόσφαιρο της διοργάνωσης. Δεν είχε άδικο. Μόνο που εκείνο το βράδυ, αυτό δεν παρηγορούσε κανέναν. Ο Σόκρατες σηκώθηκε και μίλησε για την περηφάνια, τη φιλία, την ενότητα. Για κάτι που δεν χάνεται, ακόμη κι όταν χάνεται ένα παιχνίδι. Ίσως αυτή να ήταν και η πιο βαθιά του νίκη. Να μετατρέψει μια ποδοσφαιρική πληγή σε ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Ο Σόκρατες δεν ήταν ποτέ κανονικός ποδοσφαιριστής. Ήταν πολύ ψηλός για να μοιάζει κομψός, πολύ σκεπτόμενος για να μοιάζει υπάκουος, πολύ ελεύθερος για να χωρέσει σε καλούπια. Γιατρός στο επάγγελμα, καλλιτέχνης στο γήπεδο, πολιτικό ον στην κοινωνία. Στη Βραζιλία της δικτατορίας έγινε σύμβολο της δημοκρατίας μέσα από την περίφημη «Democracia Corinthiana», αποδεικνύοντας ότι μια ομάδα μπορεί να ψηφίζει, να συζητά, να αμφισβητεί. Πράγματα επικίνδυνα για κάθε εξουσία που θέλει τους ανθρώπους σκυφτούς.

Σε μία συνέντευξη είχε χαρακτηρίσει το γκολ του απέναντι στη Σοβιετική Ένωση ως «ατελείωτο οργασμό». Υπερβολή; Για άλλον ίσως. Για τον Σόκρατες όχι. Αυτός έβλεπε το ποδόσφαιρο σαν εμπειρία σώματος και πνεύματος μαζί. Δεν το έπαιζε απλώς. Το ζούσε. Το κουβαλούσε. Το χρησιμοποιούσε σαν γλώσσα.

Κι όταν κάποτε τον ρώτησαν ποιους θα έβαζε στην ενδεκάδα των ονείρων του, δεν διάλεξε μόνο τον Πελέ, τον Μαραντόνα και τον Μέσι. Έβαλε μέσα και τον Μαρξ. Και τον Νίτσε. Εκεί καταλαβαίνεις το μέγεθος της περίπτωσης. Άλλοι έφτιαχναν ενδεκάδες με εξτρέμ και δεκάρια. Ο Σόκρατες έφτιαχνε ενδεκάδα με επαναστάσεις, ιδέες και υπαρξιακά ερωτήματα. Ωραίος τρελός. Από τους χρήσιμους.

Σαράντα χρόνια μετά το 1982, η Χρυσή Μπάλα δημιούργησε βραβείο με το όνομά του για ποδοσφαιριστές με κοινωνική δράση. Το πρώτο το πήρε ο Σαντιό Μανέ. Δίκαιο. Αλλά το όνομα πάνω στο βραβείο λέει κάτι μεγαλύτερο: ότι ο Σόκρατες δεν έμεινε στην ιστορία επειδή κέρδισε, έμεινε επειδή δεν πρόδωσε αυτό που ήταν.

Η Βραζιλία του 1982 δεν σήκωσε το τρόπαιο. Σήκωσε όμως μια ολόκληρη σχολή μνήμης. Μας θύμισε ότι υπάρχουν ήττες που δεν μικραίνουν τους ανθρώπους, αλλά τους μεγαλώνουν. Και ο Σόκρατες, εκείνος ο παράξενος γιατρός της μπάλας, έμεινε να περπατάει μέσα στον χρόνο σαν απόδειξη ότι το ποδόσφαιρο, όταν θέλει, μπορεί να γίνει κάτι παραπάνω από παιχνίδι.

Μπορεί να γίνει ιδέα. Και οι ιδέες, ως γνωστόν, δεν αποκλείονται ποτέ.

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