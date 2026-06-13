Ώρα για σάμπα: Η ώρα της Βραζιλίας και τα άλλα ματς της τρίτης μέρας (vids)

Με δύο αναμετρήσεις συνεχίστηκε η δράση στα γήπεδα του Μουντιάλ. Ο Καναδάς έμεινε «όρθιος» κόντρα στη Βοσνία (1-1), ενώ οι Αμερικάνοι έκαναν ό,τι ήθελαν την Παραγουάη (4-1)- To σημερινό πρόγραμμα με τέσσερα παιχνίδια σε τρεις ομίλους και τα... φώτα στη Βραζιλία.

Ο αγώνας ανάμεσα στον Καναδά και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη ολοκληρώθηκε χωρίς νικητή στο 1-1 και ήταν από τα πιο δυνατά ματς της πρώτης αγωνιστικής στον 2ο όμιλο. Ο αγώνας έγινε στο Τορόντο, μπροστά σε πάνω από 43.000 φιλάθλους, με τον Καναδά να παίρνει τον πρώτο βαθμό της ιστορίας του σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η Βοσνία άνοιξε το σκορ στο 21ο λεπτό με τον Γιόβο Λούκιτς, ο οποίος σκόραρε με κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ. Οι Καναδοί πίεσαν πολύ στη συνέχεια, είχαν κατοχή και αρκετές ευκαιρίες, αλλά δυσκολεύονταν στην τελική προσπάθεια. Τελικά, στο 78’, ο Κάιλ Λάριν πέρασε ως αλλαγή και ισοφάρισε με δυνατό τελείωμα μέσα από την περιοχή, ξεσηκώνοντας το γήπεδο.

Ο αγώνας ήταν για τον Β’ όμιλο, όπου συμμετέχουν επίσης το Κατάρ και η Ελβετία. Μετά την ισοπαλία, και οι δύο ομάδες πήραν από έναν βαθμό και διατήρησαν καλές πιθανότητες πρόκρισης στους «32». Ο Καναδάς έδειξε πιο επιθετικός και δημιούργησε περισσότερες φάσεις, ενώ η Βοσνία ήταν επικίνδυνη στις στημένες μπάλες και αμύνθηκε καλά για μεγάλο μέρος του παιχνιδιού.

Οι Αμερικανοί πήραν μια καθαρή και εντυπωσιακή νίκη με 4-1, δείχνοντας από νωρίς ότι βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση στο τουρνουά. Η ΗΠΑ μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, πίεσε ψηλά και κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο πρώτο ημίχρονο, εκμεταλλευόμενη λάθη στην άμυνα της Παραγουάης. Μέχρι την ανάπαυλα είχε ήδη αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα, ελέγχοντας πλήρως τον ρυθμό και την κατοχή.

Στο δεύτερο μέρος, η Παραγουάη προσπάθησε να αντιδράσει και βρήκε ένα γκολ που της έδωσε προσωρινά ελπίδες, όμως η αμυντική της αστάθεια συνεχίστηκε. Η ΗΠΑ απάντησε άμεσα και πέτυχε ακόμη δύο τέρματα, «κλειδώνοντας» ουσιαστικά το αποτέλεσμα. Οι σκόρερ δεν αναφέρονται στα διαθέσιμα στοιχεία του αγώνα, όμως η συνολική εικόνα δείχνει πολλούς πρωταγωνιστές στην επίθεση και καλή συνεργασία στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Με αυτή τη νίκη, οι ΗΠΑ ξεκινούν ιδανικά τον όμιλο, ενώ η Παραγουάη μπαίνει ήδη σε δύσκολη θέση για τη συνέχεια.

Η σημερινή μέρα στο Μουντιάλ περιλαμβάνει τέσσερις πολύ ενδιαφέροντες αγώνες, με δράση στους ομίλους Β’, Γ’ και Δ’. Μετά τα πρώτα παιχνίδια της διοργάνωσης, αρκετές ομάδες θέλουν να κάνουν δυνατό ξεκίνημα και να αποκτήσουν προβάδισμα πρόκρισης στους «32».

Το πρόγραμμα ανοίγει με το Κατάρ απέναντι στην Ελβετία για τον Β’ όμιλο (22:00). Η Ελβετία θεωρείται το φαβορί λόγω εμπειρίας και ποιότητας, όμως το Κατάρ έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι μπορεί να γίνει επικίνδυνο όταν βρίσκει χώρους στην αντεπίθεση. Ο όμιλος είναι αρκετά ανοιχτός μετά το 1-1 του Καναδά με τη Βοσνία και κάθε βαθμός μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός.

Λίγες ώρες αργότερα (01:00), η Βραζιλία αντιμετωπίζει το Μαρόκο σε ένα από τα πιο δυνατά παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής. Οι Βραζιλιάνοι παραμένουν από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, αλλά το Μαρόκο έρχεται με τεράστια αυτοπεποίθηση μετά τις επιτυχίες των τελευταίων ετών και θεωρείται μία από τις πιο οργανωμένες ομάδες της διοργάνωσης.

Στον ίδιο όμιλο, η Σκωτία επιστρέφει σε Μουντιάλ μετά από πολλά χρόνια και παίζει απέναντι στην Αϊτή (04:00). Οι Σκωτσέζοι θέλουν νίκη για να μπουν δυνατά στη μάχη της πρόκρισης, ενώ η Αϊτή θα προσπαθήσει να κάνει την έκπληξη με το γρήγορο και επιθετικό της ποδόσφαιρο.

Το πρόγραμμα κλείνει με την αναμέτρηση Αυστραλία–Τουρκία για τον Δ’ όμιλο (07:00). Πρόκειται για ματς με ένταση και πιθανό μεγάλο ενδιαφέρον βαθμολογικά, ειδικά μετά τη νίκη των ΗΠΑ απέναντι στην Παραγουάη. Και οι δύο ομάδες ξέρουν ότι ένα θετικό αποτέλεσμα σήμερα μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για τη συνέχεια του ομίλου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

22:00 — Κατάρ - Ελβετία (Β’ Όμιλος)

01:00 — Βραζιλία - Μαρόκο (Γ’ Όμιλος)

04:00 — Αϊτή - Σκωτία (Γ’ Όμιλος)

07:00 — Αυστραλία - Τουρκία (Δ’ Όμιλος)



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