Ο πρώην χαφ του Ολυμπιακού με γκολ και ασίστ υπέγραψε την ανατροπή της Νότιας Κορέας απέναντι στην Τσεχία (2-1), στο δεύτερο ματς του Group A στο Mundial 2026.

Το πρώτο ημίχρονο δεν έκρυβε μεγάλες συγκινήσεις, με τους Κορεάτες να παίρνουν τον έλεγχο, έχοντας την κατοχή, όμως του έλειπε η ουσία στην τελική προσπάθεια, με τον Σον Χιουνγκ-Μιν να χάνει δύο καλές ευκαιρίες στο 37' και το 39', με τις προσπάθειες του να σταματούν στον Κοβάρ.

Ότι συγκινήσεις δεν έκρυβε το πρώτο μέρος, τις είχε το δεύτερο, με τους Κορεάτες να χάνουν τεράστια ευκαιρία με τον Σον στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, όμως το πλασέ του αρχηγού της Νότιας Κορέας σταμάτησε πάνω στον Τσέχο τερματοφύλακα, που κράτησε όρθια την ομάδα του.

Στο 59ο λεπτό, όμως κόντρα στην ροή του αγώνα, οι Τσέχοι άνοιξαν το σκορ, με τον Τσούφαλ να εκτελεί δυνατό πλάγιο στέλνοντας την μπάλα στην περιοχή, ο Κρέιτσι εκμεταλλεύτηκε την ολιγωρία της άμυνας των Κορεατών και με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1 της Τσεχία.

Ολική ανατροπή σε 13 λεπτά

Η χαρά των Τσέχων, ωστόσο κράτησε για οκτώ λεπτά, αφού στο 67' ο πρώην μέσος του Ολυμπιακού, Χουάνγκ Ιν-Μπέομ με εκπληκτική ατομική ενέργεια... χόρεψε την άμυνα της Τσεχίας και με ψύχραιμο πλασέ έστειλε την μπάλα στο βάθος της εστίας του Κοβάρ, ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Στο 77ο λεπτό οι Τσέχοι έστειλαν την μπάλα στα δίχτυα, όμως το γκολ του Σούτσεκ ακυρώθηκε, καθώς διαπιστώθηκε ότι ο έμπειρος αμυντικός ήταν σε θέση οφσάιντ, με τον βοηθό να σηκώνει με καθυστέρηση το σημαιάκι και το VAR, να επιβεβαιώνει την παράβαση.

Κι αφού οι Τσέχοι δεν έκαναν το 2-1, ήρθε η ολική ανατροπή από τους Κορεάτες, που στο 80ο λεπτό, ο Χουάνγκο έκανε το γύρισμα από τα δεξιά ο Χεόνγκ Γκιού πλάσαρε εύστοχα και διαμόρφωσε το 2-1 υπέρ της Κορέας που ήταν και το τελικό σκορ της αναμέτρησης.

Το ματς είχε αποκτήσει τρελό ρυθμό και στο 82′ το δοκάρι σταμάτησε την προσπάθεια του Χλόζεκ από κοντά, ενώ στο 93′ οι Τσέχοι έχασαν τεράστια ευκαιρία, αφού συνδυάστηκαν ωραία, ο Σάντιλεκ έπιασε αδύναμα το πλασέ και ο τερματοφύλακας της Νότιας Κορέας μπλόκαρε.

Έτσι, το σφύριγμα της λήξης, βρήκε την Νότια Κορέα να πανηγυρίζει το τρίποντο της νίκης, αποκτώντας από νωρίς προβάδισμα πρόκρισης στην φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Oι συνθέσεις

Νότια Κορέα (Χονγκ Μιούνγκ Μπο): Κιμ – Λι Χανμπεόμ, Κιμ, Λι Ταεσέοκ (69′ Έομ Γι Σουνγκ) – Σεόλ, Χουάνγκ (84′ Κιμ Γιν Γκιού), Πάικ Σέονγκ Χο (84′ Παρκ Γιν Σέομπ), Λι Γκιχιούκ – Λι Γιαεσούνγκ (62′ Χουάνγκ Χι Τσαν), Λι Καντζίν – Σον (69′ Χέονγκ Γκιού).

Τσεχία (Μίροσλαβ Κούμπεκ): Κόβαρ – Τσάλουπεκ, Χράνακ, Κρέιτσι – Κούφαλ, Σούτσεκ, Σόικα, Ζέλενι – Σουλκ (64′ Χλόζεκ), Πρόβοντ (64′ Σάντιλεκ) – Σικ (64′ Χόρι).

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