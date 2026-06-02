Προκριματικά EURO U19: Πρεμιέρα στην Τούμπα για την Εθνική Νέων

Η Εθνική Νέων (U19) ρίχνεται την Τετάρτη 03/06 στις 18:00 απέναντι στη Σερβία στο γήπεδο της Τούμπας στη μάχη των προκριματικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος της κατηγορίας.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα υπό τις οδηγίες του Βασίλη Παπαδάκη, θα αντιμετωπίσει, επίσης στο ίδιο γήπεδο, την Πορτογαλία (06/06) και το Καζακστάν (09/06) σε τρεις αγώνες, στους οποίους η είσοδος θα είναι ελεύθερη για τους φιλάθλους και θα μεταδοθούν σε live streaming από τους λογαριασμούς της ΕΠΟ στο YouTube.

Αναφορικά με το σύστημα διεξαγωγής, οι ομάδες που θα τερματίσουν στην 1η, 2η και 3η θέση κάθε ομίλου θα παραμείνουν στη League A για τον 2ο γύρο, ενώ οι ομάδες που θα τερματίσουν στην 4η θέση θα υποβιβαστούν στη League B. Σημειώνεται ότι η Τσεχία θα συμμετάσχει στους δύο πρώτους γύρους των προκριματικών του 2026/27, παρότι η θέση της στην τελική φάση ως διοργανώτρια είναι ήδη εξασφαλισμένη. Δείτε ΕΔΩ το αναλυτικό σύστημα διεξαγωγής της προκριματικής διαδικασίας.

Στα τελευταία τεστ πριν από τους αγώνες της πρώτης προκριματικής φάσης του U19 EURO 2027 στην Θεσσαλονίκη, η Εθνική Νέων νίκησε 2-0 στην Κύπρο την οικοδέσποινα και ηττήθηκε 2-1 από την Αγγλία παρά την ανταγωνιστική εμφάνιση που πραγματοποίησε.

Αναλυτικά οι αγώνες του 6ου ομίλου:

Τετάρτη 3 Ιουνίου

Πορτογαλία - Καζακστάν 12.00, Καυτανζόγλειο

Ελλάδα - Σερβία 18.00, Τούμπα (live streaming)

Σάββατο 6 Ιουνίου

Σερβία - Καζακστάν 12.00 Τούμπα

Πορτογαλία - Ελλάδα 18.00, Τούμπα (live streaming)

Τρίτη 9 Ιουνίου