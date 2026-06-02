Water Polo League γυναικών: Τους 16 τίτλους έφτασε ο Ολυμπιακός - Η Χρυσή Βίβλος

Ο Ολυμπιακός νίκησε με 10-7 την Βουλιαγμένη και έφτασε τα 16 πρωταθλήματα.

Το 16ο πρωτάθλημα του στην Water Polo League γυναικών πανηγύρισε ο Ολυμπιακός, ο οποίος επικράτησε εκτός έδρας 10-7 την Βουλιαγμένη.

Στην δεύτερη θέση είναι η περσινή κάτοχος του τίτλου Βουλιαγμένη, η οποία μετράει 12 πρωταθλήματα.

Οι τίτλοι των ομάδων:

Ολυμπιακός 16 (1995, 1998, 2009, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2026)

Βουλιαγμένη 12 (1991, 1993, 1994, 1997, 2003, 2005, 2006, 2007, 2010, 2012, 2013, 2025)

Γλυφάδα 8 (1989, 1996, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2008)

Εθνικός Πειραιώς 3 (1988, 1990, 1992)