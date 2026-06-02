Καλαμάτα: «Ο γιος μου έχασε τα πάντα και σπίτια και τη δουλειά του», λέει ο πατέρας του γυναικοκτόνου

Ένα ακόμη έγκλημα που πάγωσε την Ελλάδα, έγινε αυτή τη φορά στην Καλαμάτα, όταν ένας 41χρονος δολοφόνησε την σύζυγό του και μητέρα δύο παιδιών, με 45 μαχαιριές.

Η νέα γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, έχει συγκλονίσει, με την γυναίκα να χάνει τη ζωή της από τον σύζυγό της, την ώρα που βρίσκονταν στο διπλανό δωμάτιο τα δύο τους παιδιά, 6 και 10 χρόνων.

Ο πατέρας του καθ’ ομολογίαν δολοφόνου, μίλησε στην εκπομπή Live News και δήλωσε ότι δεν είχε καταλάβει τίποτα που θα μπορούσε να οδηγήσει στο έγκλημα αυτό.

«Ο γιος μου έχασε τα πάντα. Και σπίτια και τη δουλειά του και τα πάντα. Δεν ήξερα τίποτα. Την Κυριακή το πρωί που έγινε ήταν να πάω τα εγγόνια μου στα παπάκια στη Μεγαλόπολη», είπε ο παππούς των δύο παιδιών που βρίσκονταν στο διπλανό δωμάτιο την ώρα που ο πατέρας τους κατακρεουργούσε την 39χρονη μητέρα τους με 45 μαχαιριές.

Πάνω στα νεύρα του, κάτι ήρθε, κάτι είδε… ούτε ξέρω κι εγώ», είπε ο πατέρας του 41χρονου, που δήλωσε ότι δεν είχε καταλάβει τίποτα που να προμήνυε την τραγωδία.

Όπως είπε, πήγε στο νοσοκομείο για να δει τα εγγόνια του όμως δεν τον άφησαν. «Εγγόνια μου είναι. Γιατί να μην τα θέλω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το χρονικό

Όλα ξεκίνησαν αργά το βράδυ της περασμένης Κυριακής 31.05.2026. Οι γείτονες άκουσαν τη γυναίκα να καλεί σε βοήθεια και ειδοποίησαν την Αστυνομία. Η 39χρονη ήταν ήδη νεκρή όταν έφτασαν οι πρώτοι αστυνομικοί που την βρήκαν κατακρεουργημένη και μέσα σε μια λίμνη αίματος.

Η 39χρονη έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι και ήταν νεκρή στην κρεβατοκάμαρα του σπιτιού.

Στο διπλανό δωμάτιο συνέχιζαν εκείνη την ώρα να κοιμούνται τα δύο παιδιά της, ηλικίας 6 και 10 ετών, που δεν άκουσαν το παραμικρό, κάτι που έβαλε σε σκέψεις τους αστυνομικούς οι οποίοι όταν έφτασαν στο σημείο, είδαν τον 41χρονο μέσα στα αίματα να τους ανοίγει την πόρτα.

Αρχικά ο 41χρονος προσπάθησε να αποπροσανατολίσει τις Αρχές. Ισχυρίστηκε ότι η σύζυγός του αυτοτραυματίστηκε. Είχε βάλει στο χέρι της ένα μαχαίρι και έλεγε στους αστυνομικούς πως με αυτό προσπάθησε να τον σκοτώσει. Στη συνέχεια όμως, υπό το βάρος των ιατροδικαστικών στοιχείων, αναγκάστηκε να ομολογήσει.

Όπως όλα έδειξαν, η γυναίκα έψαχνε δουλειά και προσπαθούσε να ξεφύγει από τον άνδρα της που, δεν ήταν η πρώτη φορά που προκαλούσε επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας. Ήταν όμως η τελευταία και μοιραία για τη γυναίκα που ζούσε έναν εφιάλτη για πολύ καιρό.

Η καταγγελία στην αστυνομία 4 μέρες πριν τη γυναικοκτονία

Οι φωνές δεν ακούστηκαν μόνο μια φορά, με γείτονες να καλούν την αστυνομία χωρίς όμως να μπορούν να προσδιορίσουν από ποια πολυκατοικία προέρχεται ο θόρυβος.

Ο άνθρωπος που κάλεσε την αστυνομία την Πέμπτη μιλά στο newsit.gr και περιγράφει τα όσα έγιναν.

«Κάλεσα την Πέμπτη λίγο μετά τις 5 το απόγευμα την αστυνομία. Ακούσαμε έντονες κραυγές και μια γυναίκα να εκλιπαρεί για βοήθεια. Δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε εμείς εδώ στη γειτονιά από πού προέρχονταν οι φωνές. Πάντως δεν ήμουν μόνο εγώ. Αρκετοί μαζευτήκαμε και είχαμε απορρήσει τι και πού συμβαίνει. Ενημέρωσα το κέντρο για το σημείο που βρισκόμαστε πως κάτι σοβαρό συμβαίνει μια γυναίκα ουρλιάζει, ζητά βοήθεια απεγνωσμένα και πως ενδεχόμενα έχουμε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Ήρθε η αστυνομία χτύπησε σε διάφορα σημεία, έψαξε σε μια δίπλα πολυκατοικία, αλλά εκείνη την στιγμή επικρατούσε σιωπή», λέει.

