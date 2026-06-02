Στην κυκλοφορία τα εισιτήρια διαρκείας του Ηρακλή: «Η νέα σεζόν ξεκινά μαζί σου!»

Στην κυκλοφορία τέθηκαν από σήμερα τα εισιτήρια διαρκείας του Ηρακλή για τη νέα σεζόν.

Οι τιμές για νέα εισιτήρια ξεκινούν από τα 250 ευρώ, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα ανανέωσης σε πιο οικονομικές τιμές.

Το μήνυμα της ΚΑΕ αναφέρει:

«Η νέα σεζόν ξεκινά μαζί σου! Με εσένα που είσαι εδώ στις νίκες, στις ήττες, σε κάθε μάχη.

Ανανέωσε τώρα τη θέση σου για τη σεζόν 2026-27, για όλους τους εντός έδρας αγώνες σε Ελλάδα & Ευρώπη. Οι περσινοί κάτοχοι διατηρούν το δικαίωμα εξασφάλισης της ίδιας θέσης, με έκπτωση ανανέωσης 10%.

Περίοδος Ανανεώσεων από σήμερα 02/06/26 έως 15/06/26, στις 12:00μμ. Με την λήξη της περιόδου ανανεώσεων, στις 15/06/26 θα ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων για νέους κατόχους».

