Ο διευθυντής του αθλ.τμήματος της «SABAH» στο SDNA: «Ντριμπλαδόρος και δυνατός ο Ζούμπκοβ»

Ο Τουντσάι Κουρτουλού, σκιαγραφεί στο SDNA το προφίλ του Ολεξάντρ Ζούμπκοβ, που προβάρει τη φανέλα της ΑΕΚ. Οι αρετές, οι αδυναμίες και η εκτίμηση για την προσαρμογή του στην Ελλάδα.

Προ των πυλών της ΑΕΚ βρίσκεται ο Ολεξάντρ Ζούμπκοβ, με τον 29χρονο Ουκρανό διεθνή εξτρέμ να ετοιμάζεται για την μόνιμη εγκατάσταση του στην Ελλάδα.

Το SDNA επικοινώνησε με τον διευθυντή του αθλητικού τμήματος της τουρκικής εφημερίδας «SABAH», Τουντσάι Κουρτουλού, προκειμένου να συγκεντρώσει πληροφορίες και να καταγράψει το αγωνιστικό προφίλ του ποδοσφαιριστή που κάνει πρόβες με τη φανέλα της Ένωσης.

Το σχόλιο του Τούρκου δημοσιογράφου για τον Ζούμπκοβ:

«Ο Ζούμπκοβ κατάφερε να καταγράψει 4 γκολ και 12 ασίστ την περασμένη σεζόν. Πρόκειται πραγματικά για ένα επίτευγμα που λίγοι περίμεναν.

Είχε έρθει από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ χωρίς να αποτελεί ιδιαίτερα δημοφιλές όνομα και γι’ αυτό δέχθηκε και κριτική. Ωστόσο, κατάφερε πολύ γρήγορα να αποδείξει την αξία του.

Διαθέτει ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό αριστερό πόδι και σπουδαία ικανότητα στην ντρίμπλα. Είναι επίσης δυνατός σωματικά και πολύ ανθεκτικός.

Αν με ρωτούσατε ποιο είναι το κορυφαίο χαρακτηριστικό του, θα έλεγα χωρίς δεύτερη σκέψη το μακρινό σουτ. Αποτελεί μεγάλη απειλή έξω από την περιοχή και έχει την ικανότητα να χτυπά την μπάλα με μεγάλη δύναμη.

Υπάρχουν ακόμη ορισμένα στοιχεία του παιχνιδιού του που χρειάζονται βελτίωση, κυρίως η αμυντική του συνεισφορά. Συνήθως παραμένει ψηλά στο γήπεδο και δεν συμμετέχει τόσο πολύ στο αμυντικό κομμάτι.

Θεωρώ ότι η παρουσία του στο ελληνικό πρωτάθλημα και την ΑΕΚ θα τον ωφελήσει. Ειδικά απέναντι σε μπακ χαμηλότερου επιπέδου, είναι πολύ πιθανό να πραγματοποιήσει εξαιρετικές εμφανίσεις.

Όσον αφορά το ποσό της μεταγραφής, τα 5 εκατομμύρια ευρώ θεωρώ ότι είναι μια απολύτως λογική και ιδανική τιμή».