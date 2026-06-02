Συνάντηση του υποψήφιου προέδρου της Φενέρ με τον Μποντιρόγκα και στο βάθος Final Four στην Πόλη!

Οι εκλογές για την ανάδειξη της νέας διοίκησης της τουρκικής ομάδας πλησιάζουν, με τον Χακάν Σαφί, που είναι το φαβορί για να επικρατήσει, να έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Euroleague στο περιθώριο του τελικού του Champions League.
Ο Χακάν Σαφί, όπως αναφέρουν τα Μέσα της χώρας, εξέφρασε τα έντονα παράπονά του για τα όσα συνέβησαν στο Final Four της Αθήνας με τους φιλάθλους της Φενέρμπαχτσε, ζήτησε άμεση αποκατάσταση και έθεσε ως παράδειγμα τη διεξαγωγή της τελικής φάσης της διοργάνωσης τη νέα σεζόν στην «Ulker Sport Arena»!
Μάλιστα ο Μποντιρόγκα φέρεται να έδωσε εγγυήσεις τον Χακάν Σαφί πως τα έσοδα της Euroleague προς τις ομάδες θα αυξηθούν από την επόμενη περίοδο.
Başkan adayimiz Sn Hakan Safi Şampiyonlar Ligi finaline gelen @EuroLeague başkani Bodiraga ile görüşüp Atina da yaşananlarin kabul edilemez olduğunu yüzüne ifade etti ve kendilerinden ciddi bir telafi beklediklerini örneğin bir önümüzdeki yılkı F4 ün @UlkerSportArena salonunda…— Serkan Ertunc Akkirman (@SerkanAkkirman) June 2, 2026