Συνάντηση του υποψήφιου προέδρου της Φενέρ με τον Μποντιρόγκα και στο βάθος Final Four στην Πόλη!

Ο υποψήφιος πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε, Χακάν Σαφί, συναντήθηκε με τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα και του εξέφρασε τα έντονα παράπονά του και την επιθυμία του το Final Four της νέας σεζόν να γίνει στην Κωνσταντινούπολη!

Οι εκλογές για την ανάδειξη της νέας διοίκησης της τουρκικής ομάδας πλησιάζουν, με τον Χακάν Σαφί, που είναι το φαβορί για να επικρατήσει, να έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Euroleague στο περιθώριο του τελικού του Champions League.

Ο Χακάν Σαφί, όπως αναφέρουν τα Μέσα της χώρας, εξέφρασε τα έντονα παράπονά του για τα όσα συνέβησαν στο Final Four της Αθήνας με τους φιλάθλους της Φενέρμπαχτσε, ζήτησε άμεση αποκατάσταση και έθεσε ως παράδειγμα τη διεξαγωγή της τελικής φάσης της διοργάνωσης τη νέα σεζόν στην «Ulker Sport Arena»!

Μάλιστα ο Μποντιρόγκα φέρεται να έδωσε εγγυήσεις τον Χακάν Σαφί πως τα έσοδα της Euroleague προς τις ομάδες θα αυξηθούν από την επόμενη περίοδο.