Επίσημο: Ανανεώθηκε η θητεία του Λανουά στην ΚΕΔ

Η ανακοίνωση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ για την Κεντρική Επιτροπής Διαιτησίας.

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου αποφάσισε την παραμονή του Στεφάν Λανουά και των συνεργατών του στην ΚΕΔ, με συντριπτική πλειοψηφία και η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ έκανε την παραμονή του Γάλλου επίσημη, για άλλα δύο χρόνια.

Μοναδική ομάδα που διαφώνησε με την παραμονή του Γάλλου ήταν ο Ολυμπιακός.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

Επικυρώθηκε η απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου για την ανανέωση, για δύο ακόμη χρόνια, της θητείας των μελών της ΚΕΔ (Στεφάν Λανουά, Πάολο Βαλέρι, Ρομπέρτο Αλόνσο Φερνάντεζ, Δαμιανός Ευθυμιάδης, Αντωνία Κόκοτου).