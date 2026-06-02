Άρσεναλ: Ενδιαφέρον για Άλβαρες – Στα 150 εκατ. ευρώ οι απαιτήσεις της Ατλέτικο  

Η Άρσεναλ φέρεται να ανεβάζει στροφές στην προσπάθειά της να αποκτήσει τον Χούλιαν Άλβαρες από την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής AS, οι «κανονιέρηδες» ετοιμάζονται να ξεκινήσουν επαφές με τον ισπανικό σύλλογο για τον 26χρονο Αργεντινό επιθετικό, έχοντας ήδη διατηρήσει επικοινωνία με την πλευρά του ποδοσφαιριστή το προηγούμενο διάστημα.



Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει ότι ενδιαφέρον για τον Άλβαρες υπάρχει και από την Παρί Σεν Ζερμέν, ενώ η Ατλέτικο δεν εξετάζει το ενδεχόμενο παραχώρησής του στην Μπαρτσελόνα. Παράλληλα, οι απαιτήσεις των «ροχιμπλάνκος» για να συζητήσουν την πώλησή του φτάνουν τα 150 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Άλβαρες πραγματοποίησε εντυπωσιακή σεζόν, καταγράφοντας 20 γκολ και 9 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, με αποτέλεσμα να προσελκύσει το ενδιαφέρον κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων. Έτσι, δεν αποκλείεται να επιστρέψει στην Premier League, δύο χρόνια μετά την αποχώρησή του από τη Μάντσεστερ Σίτι.