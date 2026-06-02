Κορυφαίος αμυντικός της ACB ξανά ο Ταβάρες

Ο «γίγαντας» της Ρεάλ Μαδρίτης κατακτάει τη συγκεκριμένη διάκριση για 6η διαδοχική σεζόν, όπως ανακοίνωσε επίσημα η ACB.
Στη φετινή σεζόν στην Ισπανία ο Ταβάρες είχε 9,3 πόντους, 6,4 ριμπάουντ και 2,2 κοψίματα κατά μέσο όρο, ενώ στη Euroleague δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει αυτόν τον τίτλο, με τον Άλφα Ντιαλό της Μονακό να αναδεικνύεται ο κορυφαίος.
🏆 Con 15 puntos otorgados por el jurado de expertos y 18 puntos de los entrenadores, y por 6️⃣ 𝙚𝙙𝙞𝙘𝙞𝙤́𝙣 𝙘𝙤𝙣𝙨𝙚𝙘𝙪𝙩𝙞𝙫𝙖...— Liga Endesa (@ACBCOM) June 2, 2026
¡EDY TAVARES se convierte en el MEJOR DEFENSOR de la #LigaEndesa 2025-26! #LigaEndesa | @RMBaloncesto | @waltertavares22