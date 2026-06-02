Κορυφαίος αμυντικός της ACB ξανά ο Ταβάρες

Ο Έντι Ταβάρες αναδείχθηκε κορυφαίος αμυντικός στο ισπανικό πρωτάθλημα και για τη φετινή σεζόν.

Ο «γίγαντας» της Ρεάλ Μαδρίτης κατακτάει τη συγκεκριμένη διάκριση για 6η διαδοχική σεζόν, όπως ανακοίνωσε επίσημα η ACB.

Στη φετινή σεζόν στην Ισπανία ο Ταβάρες είχε 9,3 πόντους, 6,4 ριμπάουντ και 2,2 κοψίματα κατά μέσο όρο, ενώ στη Euroleague δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει αυτόν τον τίτλο, με τον Άλφα Ντιαλό της Μονακό να αναδεικνύεται ο κορυφαίος.