«Δεν θα παραχωρήσουν τον Χόλμγκρεν οι Θάντερ»

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ δεν σκοπεύουν να παραχωρήσουν τον Τσετ Χόλμγκρεν αυτό το καλοκαίρι.

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ δεν μπόρεσαν να υπερασπιστούν τον τίτλο τους και έτσι έχουν στρέψει την προσοχή τους στην επόμενη σεζόν.

Ο Τιμ ΜακΜαχόν του «ESPN» μίλησε στο «NBA Today» και έκανε γνωστό πως οι «Κεραυνοί» δεν πρόκειται να τον παραχωρήσουν, παρά την τραγική σειρά απέναντι στους Σαν Αντόνιο Σπερς.

«Έκανε μία απαίσια σειρά. Οι καταστάσεις ήταν αυτές που ήταν, δεν πρέπει να είναι το νούμερο 2 στην επίθεση. Αλλά η ιδέα ότι θα τον παραχωρήσουν, σας υπόσχομαι αυτό, ο Σαμ Πρέστι δεν θα το κάνει αυτό» ανέφερε.