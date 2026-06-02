Συνέχεια στο Τούρκου για τον Καραλή

Το βλέμμα των φίλων του στίβου στρέφεται στο μίτινγκ «Paavo Nurmi Games» στο Τούρκου της Φινλανδίας, όπου ο Εμμανουήλ Καραλής θα δώσει το επόμενο σημαντικό τεστ της θερινής περιόδου στο επί κοντώ.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ταξιδεύει στη Φινλανδία με ανεβασμένη ψυχολογία, καθώς στον πρόσφατο αγώνα του στη Λεμεσό ξεπέρασε με άνεση τα 6,00 μέτρα, καταγράφοντας την πρώτη του επίδοση πάνω από αυτό το ύψος για τη φετινή σεζόν στον ανοιχτό στίβο.

Ο Καραλής, που έχει ατομικό ρεκόρ 6,17 μέτρα και συγκαταλέγεται πλέον ανάμεσα στους κορυφαίους άλτες στην ιστορία του αγωνίσματος, θα αναμετρηθεί με αθλητές υψηλού επιπέδου. Ανάμεσά τους βρίσκονται ο Αμερικανός Σαμ Κέντρικς, καθώς και οι Σον Γκούτορμσεν από τη Νορβηγία, Κέι Σι Λάιτφουτ από τις Ηνωμένες Πολιτείες και ο Πολωνός Πιοτρ Λίσεκ.

Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του Έλληνα επικοντιστή συνεχίζονται αμέσως μετά το Τούρκου, καθώς στις 10 Ιουνίου θα συμμετάσχει στο Diamond League του Όσλο.

Στο μεταξύ, η Γεωργία Δεσπολλάρη αγωνίστηκε σε διεθνές μίτινγκ στην Πράγα, όπου τερμάτισε δεύτερη στα 800 μέτρα με χρόνο 2:03.13. Η Ελληνίδα αθλήτρια δεν κατάφερε να βρει τον επιθυμητό ρυθμό στη διάρκεια της κούρσας και έμεινε μακριά από επιδόσεις κάτω από τα 2:01, που είχε πετύχει σε προηγούμενες εμφανίσεις της.