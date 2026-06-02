Επίσημο: Ο Τεντέσκο στον πάγκο της Μπολόνια (pic)

Ο Ντομένικο Τεντέσκο θα είναι ο αντικαταστάτης του Βιντσέντζο Ιταλιάνο στην τεχνική ηγεσία της Μπολόνια.

Οι «ροσομπλού» ανακοίνωσαν τη συμφωνία τους με τον 40χρονο προπονητή, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο ως το 2028, με οψιόν ανανέωσης για ακόμη ένα χρόνο.

Με θητεία σε Σάλκε (2017-19), Σπαρτάκ Μόσχας (2019-21), Λειψία (2021-23) και εθνική Βελγίου (2023-25), ο Ιταλο-Γερμανός τεχνικός αντικατέστησε τον περασμένο Σεπτέμβριο τον Ζοσέ Μουρίνιο στον πάγκο της Φενέρμπαχτσε, απ' όπου όμως αποχώρησε στα τέλη Απριλίου.

Με την τουρκική ομάδα κατέκτησε το σούπερ καπ, ενώ στο παλμαρέ του έχει κι ένα κύπελλο Γερμανίας με τη Λειψία, το 2022.

Σημειώνεται ότι ο Τεντέσκο έχει γεννηθεί στην Ιταλία, στην περιοχή της Καλαβρίας, αλλά μετανάστευσε με την οικογένειά του στη Γερμανία από την ηλικία των δύο ετών.