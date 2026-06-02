Οι κλήσεις της Εθνικής Ανδρών για την προετοιμασία του World Cup

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής ομάδας υδατοσφαίρισης ανδρών, Θοδωρής Βλάχος, ανακοίνωσε τους 21 αθλητές που θα συμμετάσχουν στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας ενόψει της τελικής φάσης του World Cup, η οποία θα διεξαχθεί στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας από τις 22 έως τις 26 Ιουλίου.

Η πρώτη συγκέντρωση του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος έχει προγραμματιστεί για τις 3 Ιουνίου στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ. Ωστόσο, η παρουσία όλων των διεθνών δεν θα είναι άμεση, καθώς αρκετοί παίκτες εξακολουθούν να έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις με τους συλλόγους τους.

Οι αθλητές του Απόλλωνα Σμύρνης και του ΝΟ Βουλιαγμένης θα ενσωματωθούν μετά την ολοκλήρωση των αγώνων κατάταξης για τις θέσεις 3-4 της Water Polo League, ενώ οι διεθνείς του Ολυμπιακού θα ακολουθήσουν μετά την επιστροφή της ομάδας από το Final-4 του Champions League. Αντίστοιχα, ο Στάθης Καλογερόπουλος θα ολοκληρώσει πρώτα τις υποχρεώσεις του με τη Μαρσέιγ στους τελικούς του Euro Cup.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι επιλογές του Θοδωρή Βλάχου, καθώς από τη λίστα απουσιάζουν δύο έμπειρα στελέχη της Εθνικής, ο αρχηγός Ντίνος Γενηδουνιάς και ο Νίκος Παπανικολάου.

Αντίθετα, στις κλήσεις συμπεριλήφθηκαν αρκετά νέα πρόσωπα που διεκδικούν την καθιέρωσή τους στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν οι Χρήστος Λασκαρίδης, Ανδρέας Μπιτσάκος και Απόστολος Γεωργαράς, ο οποίος αγωνίζεται και σπουδάζει στις Ηνωμένες Πολιτείες με το USC. Παράλληλα, επιστρέφει στην Εθνική ομάδα ο Γιάννης Αλαφραγκής.

Αναλυτικά, ο Θοσωρής Βλάχος κάλεσε τους εξής 21 πολίστες: Νίκος Γαρδίκας, Χρίστος Λασκαρίδης, Νίκος Μητράκης (Απόλλων Σμύρνης), Μάνος Ανδρεάδης, Νίκος Καστρινάκης, Σεμίρ Σπάχιτς (Βουλιαγμένη), Ζαννής Αλαφραγκής, Νίκος Γκίλλας, Μάνος Ζερδεβάς, Κώστας Κάκαρης, Δημήτρης Νικολαΐδης, Αλέξανδρος Παπαναστασίου, Βαγγέλης Πούρος, Παναγιώτης Τζωρτζάτος (Ολυμπιακός), Κώστας Γκιουβέτσης, Δημήτρης Σκουμπάκης, Αριστείδης Χαλυβόπουλος (Παναθηναϊκός), Ανδρέας Μπιτσάκος (Πανιώνιος), Στέλιος Αργυρόπουλος (Φερεντσβάρος), Απόστολος Γεωργαράς (USC), Στάθης Καλογερόπουλος (Μαρσέιγ).

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 14 από τους 21 παίκτες που κλήθηκαν συμμετείχαν και στην αποστολή που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης το 2025.