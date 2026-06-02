Ανακοίνωσε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο ο Νταλγκλίς (pic)

Ο θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου ανακοίνωσε τα δυσάρεστα νέα στα social media. Η ανακοίνωση της Λίβερπουλ.

Τη δική του μάχη για τη ζωή δίνει ο Κένι Νταλγκλίς όπως ανακοίνωσε ο ίδιος στα social media.

Ο θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου έκανε γνωστό ότι διαγνώστηκε με καρκίνο και ότι ξεκίνησε ήδη θεραπείες.

«Ιδανικά, αυτό θα είχε παραμείνει ιδιωτικό, επειδή έτσι θα έπρεπε να είναι, αλλά οι άχρηστες τεχνολογικές μου δεξιότητες με ανάγκασαν να το κάνω.

Προφανώς δεν ήθελα να δημοσιοποιήσω αυτό το θέμα, οπότε θα το εκτιμούσα αν γινόταν σεβαστή η ιδιωτικότητα της οικογένειάς μου και η δική μου. Όπως πάντα, ευχαριστώ το υπέροχο ιατρικό προσωπικό που έχει δείξει απίστευτη φροντίδα και διακριτικότητα, όχι μόνο για μένα αλλά και για πολλούς, πολλούς άλλους. Είναι τιμή για τον εαυτό τους» ήταν το μήνυμα του 75χρονου Νταγκλίς,

Στο πλευρό του είναι η Λίβερπουλ η οποία ανακοίνωσε… «Η υποστήριξη, οι καλύτερες ευχές και η αγάπη όλων στην Λίβερπουλ FC είναι, και θα είναι, με τον Σερ Κένι και την οικογένειά του. Ο σύλλογος θα ήθελε επίσης να υπογραμμίσει το αίτημά του για προστασία της ιδιωτικής ζωής στο μέλλον».