Γαλλία: Ευχάριστα νέα για Σαλιμπά - «Είναι καλά» δήλωσε ο Ντεσάν

Ενσωματώθηκαν στην αποστολή των «τρικολόρ» οι πέντε πρωταθλητές Ευρώπης με την Παρί Σεν Ζερμέν. Επίσκεψη από τον Μακρόν.

Δύο ευχάριστες ειδήσεις περίμεναν τον Ντιντιέ Ντεσάν στην προετοιμασία της Γαλλίας για το Μουντιάλ.

Στην αποστολή ενσωματώθηκαν το πρωί της Τρίτης 2/6 οι πέντε πρωταθλητές Ευρώπης με την Παρί Σε Ζερμέν, ο λόγος για τους Ουσμάν Ντεμπελέ, Ντεζιρέ Ντουέ, Μπράντλεϊ Μπαρκολά, Λούκας Ερνάντεζ και Γουόρεν Ζαΐρ-Έμερι.

Ο Γάλλος ομοσπονδιακός είδε με ικανοποίηση και τον φιναλίστ του Champions League με την Άρσεναλ, Γουίλιαμ Σαλιμπά, να ενσωματώνεται στην αποστολή παρά τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών που τον ήθελαν να αντιμετωπίζει μυϊκά προβλήματα.

Ο Σαλίμπα «είναι καλά» δήλωσε σε συνέντευξή του στον περιφερειακό Τύπο. ο προπονητής Ντιντιέ Ντεσάν ο οποίος έχει στη διάθεση του 26 ποδοσφαιριστές.

Η αποστολή της Γαλλίας θα δεχθοεί επίσκεψη από τον Εμανουέλ Μακρόν και τη σύζυγό του Μπριζίτ το απόγευμα, πριν από την αναχώρησή της για τις ΗΠΑ στις 10 Ιουνίου.