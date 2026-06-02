Μαγεύει στο χώμα η Κόστγιουκ: Πρώτος major ημιτελικός στο Παρίσι!

Ασταμάτητη φέτος στις χωμάτινες επιφάνειες η Μάρτα Κόστγιουκ, λύγισε στα τρία σετ την Ελίνα Σβιτολίνα και πέρασε στα ημιτελικά του Roland Garros!

Η 23χρονη Ουκρανή, Νο.15 στον κόσμο, επικράτησε της συμπατριώτισσάς της (Νο.7) με 6-3, 2-6, 6-2 και έκλεισε θέση στον πρώτο majpr ημιτελικό της! Είναι η πρώτη παίκτρια από τη χώρα της που φτάνει στην τετράδα της συγκεκριμένης διοργάνωσης.

Η νεαρή τενίστρια μαγεύει φέτος στο χώμα, όπου έχει 16 νίκες σε ισάριθμους αγώνες (17 αν προσθέσουμε και το Billie Jean King Cup), έχοντας κατακτήσει και δύο τίτλους, στο Ρουέν και στη Μαδρίτη!

Αναμφίβολα βρίσκεται και εξαιρετική κατάσταση και σε δύο μέρες (4/6) θα προσπαθήσει να κάνει ένα βήμα παραπέρα, κόντρα στη 19χρονη Μίρα Αντρέεβα, σε μια επανάληψη του τελικού της Μαδρίτης.

Η νεαρή τενίστρια είναι από τη Ρωσία, οπότε η Κόστγιουκ θα έχει έναν λόγο παραπάνω να είναι αποφασισμένη για τη νίκη!

Εκτός των άλλων, πλησιάζει τώρα το Top 10 (είναι στο Νο.12 του live ranking) και αν καταφέρει να περάσει στον τελικό, τότε θα κάνει την πρώτη είσοδό της στην πρώτη δεκάδα!