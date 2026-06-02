Χαράλαμπος Αθανασίου για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Μία παντελώς αβάσιμη υπόθεση αρχειοθετήθηκε»

Την αρχειοθέτηση σκέλους της δικογραφίας που αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ πρότεινε η Εισαγγελία Πρωτοδικών, κρίνοντας ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις ποινικών ευθυνών για τους εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου, καθώς και για τον πρώην πρόεδρο του Οργανισμού, Δημήτρη Μελά.

Ο Χαράλαμπος Αθανασίου σε δήλωσή του για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε λόγο για μια «παντελώς αβάσιμη υπόθεση που αρχειοθετήθηκε» και πως « όσο υπηρετώ αυτόν τον τόπο και τους πολίτες του, θα παρεμβαίνω προς υπεράσπιση των νόμιμων αιτημάτων τους».

Αναλυτικά η δήλωση του κ.Αθανασίου έχει ως εξής: «Μία παντελώς αβάσιμη υπόθεση αρχειοθετήθηκε. Δήλωσα τότε και δηλώνω και τώρα, ότι όσο υπηρετώ αυτόν τον τόπο και τους πολίτες του, θα παρεμβαίνω προς υπεράσπιση των νόμιμων αιτημάτων τους.

Οι δε δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να είναι πιο ευέλικτες για να κατανοούν ότι πολλοί κτηνοτρόφοι και αγρότες μας, δεν έχουν εξοικειωθεί στη συμπλήρωση και τον έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών, με συνέπεια να χάνουν ευεργετήματα που νόμιμα δικαιούνται».

Ας σημειωθεί ότι η Εισαγγελία διενήργησε προκαταρκτική εξέταση, κατόπιν διαβίβασης σχετικού εγγράφου των Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων, προς διερεύνηση του ενδεχομένου διάπραξης εκ μέρους των δύο βουλευτών του αδικήματος της ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος.

Μετά τη διενέργεια έρευνας, έκρινε ότι για τους συγκεκριμένους δεν προκύπτουν ενδείξεις ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος και ως εκ τούτου κρίνει ότι η δικογραφία πρέπει να μπει στο αρχείο.

Για την επικύρωση ή μη της αρχειοθέτησης θα αποφασίσει η Εισαγγελία Εφετών.

