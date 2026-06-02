«Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πρόταση 10 εκατ. ευρώ για 2 χρόνια στον Ομπράντοβιτς»

Ο Παναθηναϊκός φέρεται να έχει καταθέσει πρόταση για δύο χρόνια έναντι 10 εκατ. ευρώ στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Δημοσίευμα από τη Σερβία λίγες ώρες πριν από την έναρξη των τελικών της Stoiximan Greek Basketball League κάνει λόγο για τεράστια προσφορά του «τριφυλλιού» στον Ζοτς.

Όπως αναφέρει το «Meridian Sport», οι «πράσινοι» χρυσώνουν τον Ομπράντοβιτς και του δίνουν διετές συμβόλαιο έναντι 10 εκατ. ευρώ για να αναλάβει τον Παναθηναϊκό από το καλοκαίρι.

Φυσικά και ο Σέρβος τεχνικός είναι ο πρώτος στόχος του «τριφυλλιού», αφού είναι ελεύθερος, με το δημοσίευμα να αναφέρει πως οι «πράσινοι» κάνουν all in για την απόκτηση του Ομπράντοβιτς.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

«Αν και ο Αλεξάνταρ Ράσκοβιτς, ο μάνατζερ του θρυλικού προπονητή, ισχυρίζεται ότι δεν έχουν υπάρξει επαφές με τον Παναθηναϊκό, η εντύπωση είναι ότι η επιστροφή του Ομπράντοβιτς πλησιάζει. Μια πηγή από την Αθήνα, καλά ενημερωμένη για τα γεγονότα στο στρατόπεδο των Πράσινων, ισχυρίζεται ότι στον πιο επιτυχημένο Ευρωπαίο προπονητή έχει προσφερθεί διετές συμβόλαιο αξίας 10 εκατομμυρίων ευρώ!

Ο Ομπράντοβιτς δεν θα γίνει μόνο ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής στην Ευρώπη, αλλά θα είναι και μεταξύ των κορυφαίων συμπεριλαμβανομένου και του NBA από άποψη αποδοχών. Η γενναιόδωρη προσφορά του Γιαννακόπουλου είναι επίσης ένα μήνυμα προς τους αστέρες για το ποιος θα είναι το αφεντικό της ομάδας. Λογικά, ούτε ο Παναθηναϊκός ούτε ο Ομπράντοβιτς θα επιβεβαιώσουν τη συζήτηση και οποιαδήποτε συμφωνία σε αυτό το σημείο, λόγω των τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος, αλλά και για συναδελφικούς λόγους (σ.σ. προς τον Εργκίν Αταμάν που όλα δείχνουν ότι αποχωρεί)».