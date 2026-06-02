Βελγικό Bet Builder μέσα στην Κροατία

Υπάρχουν φιλικά που λειτουργούν απλώς ως ξεμούδιασμα και υπάρχουν κι εκείνα που μοιάζουν με πρόβα τζενεράλε πριν από τη μεγάλη σκηνή.

Το Κροατία – Βέλγιο ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία, καθώς δύο εθνικές ομάδες με υψηλές φιλοδοξίες για το Μουντιάλ 2026 μετρούν δυνάμεις λίγες ημέρες πριν ταξιδέψουν στη Βόρεια Αμερική.

Η Κροατία έχει χτίσει τα τελευταία χρόνια μια ξεχωριστή σχέση με τις μεγάλες διοργανώσεις. Από το 1998 και μετά έχει καταφέρει τρεις φορές να ανέβει στο βάθρο ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου, με αποκορύφωμα τη συμμετοχή στον τελικό του 2018. Η ομάδα του Ζλάτκο Ντάλιτς εξακολουθεί να στηρίζεται στην εμπειρία παικτών όπως ο Λούκα Μόντριτς και θέλει να αφήσει πίσω της την ήττα με 4-1 από τη Βραζιλία στο τελευταίο φιλικό του Μαρτίου.

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Απέναντί της βρίσκεται ένα Βέλγιο που ίσως δεν συγκεντρώνει τα φώτα της δημοσιότητας όπως την προηγούμενη δεκαετία, παραμένει όμως μια ομάδα με πλούσιο ταλέντο και σημαντική ποιότητα σε όλες τις γραμμές. Ο Ρούντι Γκαρσία έχει συνδυάσει νεότερους παίκτες με έμπειρες μονάδες και οι «Κόκκινοι Διάβολοι» ταξιδεύουν προς το Μουντιάλ έχοντας συμπληρώσει περισσότερο από έναν χρόνο χωρίς ήττα.

Η μεταξύ τους παράδοση αντικατοπτρίζει απόλυτα το πόσο ισορροπημένο είναι το ζευγάρι. Σε εννέα αναμετρήσεις μετρούν από τρεις νίκες, ενώ τρία παιχνίδια ολοκληρώθηκαν ισόπαλα. Το πιο πρόσφατο ραντεβού τους ήταν στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ το 2022, σε ένα κλειστό παιχνίδι που έληξε χωρίς σκορ (0-0).

Με τις δύο ομάδες να βρίσκονται πολύ κοντά και στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA (9ο το Βέλγιο, 11η η Κροατία), όλα δείχνουν πως πρόκειται για ένα από τα πιο ποιοτικά φιλικά της περιόδου. Ένα τεστ υψηλών απαιτήσεων, όπου το αποτέλεσμα έχει μικρότερη σημασία από τις απαντήσεις που ψάχνουν οι δύο προπονητές λίγο πριν από τη σέντρα του Μουντιάλ.

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