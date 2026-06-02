Επίσημο: Ανανέωσε με τον Παναθλητικό ο Καμπούρης (pic)

Ο Παναθλητικός ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Νίκο Καμπούρη.

Αναλυτικά:

«Ο Παναθλητικός Συκεών ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας με το Νίκο Καμπούρη που τη νέα σεζόν θα καθοδηγήσει τη γυναικεία ομάδα σε Ελλάδα και Ευρώπη ενώ παράλληλα θα αποτελέσει και τον head coach των νεανίδων

Ο Νίκος Καμπούρης, μετά την επέκταση της συνεργασίας, τόνισε:

Η ανανέωση μια τόσο πετυχημένης συνεργασίας ήταν κάτι το οποίο ήρθε ως φυσικό επακόλουθο. Υπάρχει ένα σπουδαίο δέσιμο με την ομάδα το οποίο επιτεύχθηκε πολύ γρήγορα καθώς πέραν της εξαιρετικής οργανωσης, συνυπάρχουν η αναπτυξιακή φιλοσοφία,οι υψηλοί στόχοι αλλά κι ένα οικογενειακό κλίμα.

Θέλουμε να συνεχίσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί στην Ελλάδα που είναι γεγονός ότι το πρωτάθλημα έχει αναβαθμιστεί εντυπωσιακά, ελπίζουμε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο και στο Eurocup συμμετέχοντας στους ομίλους, ενώ ύψιστη προτεραιότητα μας είναι να ανοίξουμε την πόρτα του γυναικείου και σε άλλα κορίτσια από το αναπτυξιακό μας πρόγραμμα. Και φέτος, θα παρουσιάσουμε την πιο νεανική ομάδα της Α1 με αρκετές νεανίδες στο ρόστερ μας.

Ο Παναθλητικός, εδώ και χρόνια, ζει και αναπνέει για να αφήνει παρακαταθήκη νεαρές Ελληνίδες στο μπάσκετ γυναικών. Και η συνέχεια θα είναι ανάλογη καθώς γνωρίζοντας και τα υπόλοιπα αναπτυξιακά τμήματα (κορασίδες, παγκορασίδες), υπάρχει λαμπρό μέλλον.

Ευχαριστώ τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη και την στήριξη σε όλα τα επίπεδα κι ελπίζω τη φετινή χρονιά να ζήσουμε αντίστοιχες ή και ακόμη καλύτερες στιγμές τόσο στη γυναικεία ομάδα όσο και στα υπόλοιπα αναπτυξιακά τμήματα».