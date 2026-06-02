Ουκρανός ρεπόρτερ στο SDNA: «Δυνατό σουτ και DNA πρωταθλητή ο Ζούμπκοφ – Μόνο κέρδος η μεταγραφή του για την ΑΕΚ»

Την πεποίθηση ότι ο Ολεξάντρ Ζούμπκοφ μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ΑΕΚ εξέφρασε ο Ουκρανός δημοσιογράφος Βολοντίμιρ Ζβέροφ, μιλώντας στο SDNA.

Η ΑΕΚ κινούμενη αθόρυβα ετοιμάζεται να ολοκληρώσει την πρώτη θερινή της μεταγραφή με την απόκτηση του Ουκρανού εξτρέμ Ολεξάντρ Ζούμπκοφ από την Τράμπζονσπορ έναντι 5 εκατ. ευρώ



Ο αρχισυντάκτης του Profutbol Digital, Βολόντιμιρ Σβέροφ σκιαγράφησε στο SDNA το αγωνιστικό προφίλ του διεθνούς Ουκρανού εξτρέμ και στάθηκε στο δυνατό του σουτ, την εμπειρία του σε ομάδες πρωταθλητισμού και τη θεαματική εξέλιξη που είχε υπό τις οδηγίες του Σεργκέι Ρεμπρόφ, υποστηρίζοντας πως η διαφανόμενη μεταγραφή του συνιστά μία κίνηση με σημαντικές προοπτικές για την Ένωση.





«Ο Ζούμπκοφ είναι ένας δυναμικός εξτρέμ με δυνατό σουτ. Διαθέτει βαρύ κορμί που του επιτρέπει να είναι αποτελεσματικός στα μαρκαρίσματα του. Για παράδειγμα με τον τρόπο παιχνιδιού του στην Τουρκία έκανε την διαφορά. Η φυσική του θέση είναι δεξιός εξτρέμ, αλλά έχει αγωνιστεί στην εθνική Ουκρανίας και από την αριστερή πλευρά.



Όπως προανέφερa το ατού του είναι το δυνατό σουτ που διαθέτει. Θεωρώ πως μπορεί να πετύχει πολλά με την ΑΕΚ, αλλά τούτο εξαρτάται και από τις φιλοδοξίες του ελληνικού συλλόγου. Στις ομάδες που αγωνίστηκε όπως οι Σαχτάρ και Φερεντσβάρος πάλευε πάντα για το πρωτάθλημα, οπότε διαθέτει το dna του πρωταθλητή για να πρωταγωνιστήσει και με την ΑΕΚ.



Ακόμα και με την Τράμπζονσπόρ κατέκτησε το Κύπελλο, οπότε δεν είναι τυχαίο ότι αγωνίζεται σε ομάδες που πρωταγωνιστούν. Με τον Ρεμπρόφ στην Φερεντσβάρος η καριέρα του παρουσίασε τεράστια άνοδο. Αρχικά είχε αποκτηθεί ως δανεικός (2019/20), αλλά οι φοβερές εμφανίσεις του στην Ουγγαρία είχαν ως αποτέλεσμα να υπογράψει για ακόμη δύο σεζόν με μεταγραφή. Οι αριθμοί του ήταν πολύ υψηλοί ειδικά την πρώτη χρονιά του, όπου πέτυχε 9 γκολ. Διαθέτει ποιότητα ως εξτρέμ και η απόκτηση μόνο κέρδος θα είναι για την ΑΕΚ».