Χατζηδιάκος: «Θέλει πρέσινγκ ψηλά και ένταση ο Νίστρουπ - Ανοιχτός για Παναθηναϊκό»

Ο Παντελής Χατζηδιάκος μίλησε για την έλευση του Γιάκομπ Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό και τη συνύπαρξή τους στην Κοπεγχάγη, ενώ εμφανίστηκε ανοιχτός στο ενδεχόμενο επαναπατρισμό του.

Αναλυτικά όσα είπε ο διεθνής στόπερ στην εκπομπή Center Fox της Foxbet:

Για το προφίλ του Νίστρουπ, ο 29χρονος στόπερ είπε:

«Είναι ένας πολύ έντονος προπονητής στις αντιδράσεις του. Το ζει πάρα πολύ έντονα το παιχνίδι. Τακτικά είναι πολύ δυνατός. Είναι μικρός σε ηλικία, έχει παίξει τρεις φορές Champions League, έχει κατακτήσει δύο Πρωταθλήματα και Κύπελλα. Έχει εμπειρία να κερδίζει το Κύπελλο και το Πρωτάθλημα. Έχει εμπειρία να παίζει με πολύ μεγάλες ομάδες στο Champions League, έχει περάσει και στα νοκ-άουτ. Σε πολλά παιχνίδια με μεγάλες ομάδες, πάντα άλλαζε κάτι τακτικά που βοηθούσε πάρα πολύ την ομάδα».

Για τον αγαπημένο σχηματισμό του Δανού τεχνικού, σημείωσε:

«Από ό,τι έχω ακούσει και από τα άλλα παιδιά, γιατί εγώ τον έζησα για δύο χρόνια και άλλοι για τέσσερα, αλλάζει κάθε χρόνο το σύστημα. Στην αρχή έπαιζε 4-3-3, μετά το άλλαξε σε 4-4-2 και λίγο φέτος παίζαμε και 4-3-3. Είναι πάντα αναλόγως το τι παίκτες έχει. Το περισσότερο που παίξαμε ήταν το 4-4-2».

Για το πρέσινγκ και τις απαιτήσεις του παιχνιδιού του, ο Χατζηδιάκος ανέφερε:

«Θέλει το πρέσινγκ ψηλά και να κερδίζει τη μπάλα πολύ γρήγορα. Υπάρχουν παιχνίδια που ο αντίπαλος ήταν δυνατός και τότε παίξαμε σε πιο low block. Η τακτική που διαλέγει είναι ανάλογα με τον αντίπαλο. Στο Πρωτάθλημα επειδή ήμασταν η πιο μεγάλη ομάδα, ήθελε πάντα να πρεσάρουμε ψηλά, σχεδόν στο man-to-man, να έχουμε πάντα εμείς την μπάλα. Και ζητάει αρκετή ένταση, πάρα πολλά τρεξίματα, μονομαχίες και για εκείνον το παν είναι η άμυνα. Την ημέρα του αγώνα το αποτέλεσμα είναι πολύ σημαντικό για εκείνον. Αλλά μέσα στην εβδομάδα θα μιλήσει για τακτική, για θέσεις, για το πώς να βελτιωθεί την ομάδα».

Για τη συμπεριφορά του στα αποδυτήρια, είπε:

«Στα αποδυτήρια είναι και εκεί έντονος, αλλά και ήρεμος. Θα πει τα πράγματα όπως είναι, θα μιλήσει τακτικά, ποδοσφαιρικά και πριν βγούμε θα μιλήσει και συναισθηματικά για την ομάδα, για το παιχνίδι. Αν το παιχνίδι δεν πάει καλά ή οι παίκτες δεν δουλεύουν σκληρά θα το πει στα ίσα στα αποδυτήρια. Αν τα πράγματα πάνε καλά ή μέτρια θα προσπαθήσει να ηρεμήσει την ομάδα. Πάντα θα μιλήσει για τακτική στο ημίχρονο. Θα δώσω ένα παράδειγμα... Μετά το Πρωτάθλημα που πήραμε δεν μπορούσα να τον βρω. Έφυγε μόνος, δεν τον είδαμε, τον είδαμε μετά όταν σηκώσαμε το Κύπελλο. Είναι ένας προπονητής που θέλει να κερδίζει, κοιτάει το αποτέλεσμα και είναι πολύ διψασμένος να αποδείξει πως είναι ένας πολύ καλός προπονητής.

Είναι δίκαιος. Θέλει οι παίκτες του να δουλεύουν σκληρά. Αν δεν κάνεις αυτά που θέλει, είναι σκληρός. Μπορεί να σε κάνει αλλαγή στο ημίχρονο. Δεν τον νοιάζει τι όνομα έχεις. Υπήρχαν και ιστορίες στην Κοπεγχάγη, που χάναμε 2-0 και έκανε αλλαγή στο 30' και γύρισε το παιχνίδι. Είναι αρκετά σκληρός στις αποφάσεις του. Δεν τον νοιάζει αν κάποιος θεωρεί πως αδικείται, το κάνει για την ομάδα, το κάνει για να νικήσει».

Για το πλεονέκτημα και το πιθανό μειονέκτημα του Δανού, απάντησε:

«Το πλεονέκτημα του πιστεύω πως έχει να κάνει με το ότι είναι ένας νέος προπονητής, γνωρίζει τη νέα γενιά και παρά το νεαρό της ηλικίας του έχει εμπειρία. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιο μειονέκτημα. Ίσως το ότι δεν γνωρίζει το ελληνικό πρωτάθλημα».

Για το αν ο νέος προπονητής των «πρασίνων» μπορεί να διαχειριστεί την πίεση, είπε:

«Αντέχει. Πιστεύω αντέχει. Γιατί στην Κοπεγχάγη είναι το ίδιο. Αν δεν πάρεις Πρωτάθλημα έχεις αποτύχει. Αν δεν πάρεις Κύπελλο ή αν δεν μπεις στην Ευρώπη έχεις αποτύχει. Υπήρχαν φορές που η ομάδα δεν ήταν καλή και πάντα έβρισκε τρόπο να το αλλάξει όλο αυτό. Εννοείται υπάρχει διαφορά σε θέμα νοοτροπίας Δανίας και Ελλάδας. Πιστεύω θα τα καταφέρει ο Νίστρουπ. Πιστεύω πως είναι μία καλή επιλογή για τον Παναθηναϊκό. Είναι ένας νέος προπονητής, έχει πλάνο. Στην Κοπεγχάγη έκανε τα περισσότερα ο ίδιος. Το πλάνο της ομάδας, το τι παίκτες ήθελε. Θεωρώ πως είναι ένα καλό βήμα για τον Παναθηναϊκό».

Το ρόστερ του Παναθηναϊκού ταιριάζει με τις ανάγκες του Νίστρουπ;

«Έχω δει τον Παναθηναϊκό, έχει πάρα πολλούς παίκτες. Και ξέρω ότι δεν δουλεύει με… 28 παίκτες. Του αρέσει να έχει 23-24. Θα χρειαστεί κάποιους παίκτες έξτρα σε κάποιες θέσεις».

Ποια είναι η σχέση σου με τον Νίστρουπ;

«Οι σχέσεις μου ήταν πάρα πολύ καλές με τον Νίστρουπ. Όταν ήταν να πάω στην Κοπεγχάγη με πήρε τηλέφωνο και ήταν πάρα πολύ ειλικρινής απέναντί μου και αυτό με βοήθησε πάρα πολύ. Και αυτός ήταν ο λόγος που πήγα στην Κοπεγχάγη. Δεν έχει υπάρξει κάποια ομιλία μεταξύ μας να δουλέψουμε ξανά μαζί. Είμαι παίκτης της Κοπεγχάγης, τον γνωρίζει τον προπονητή, τον σέβομαι πάρα πολύ. Έκανα την καλύτερη σεζόν μου μαζί του, τον γνωρίζει και ο ίδιος».

Για το αν έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος του στο εξωτερικό και θα σκεφτόταν να επιστρέψει στην Ελλάδα;

«Πιστεύω δεν έχει ολοκληρωθεί o , αλλά αν έρθει το καλοκαίρι ο Νίστρουπ ή οποιοσδήποτε προπονητής και μιλήσουμε και μου πει το πλάνο, γιατί για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό, το να γυρίσω στην Ελλάδα, ναι, θα το σκεφτώ. Αν το πλάνο μου ταιριάζει».