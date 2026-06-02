Μετέτρεψαν το Έβερεστ σε σκουπιδότοπο: Σκηνές, φιάλες οξυγόνου και περιττώματα - Εικόνες σοκ από το ψηλότερο καμπ (vid)

Σε έναν απέραντο... σκουπιδότοπο έχει μετατραπεί το Έβερεστ, με τις εικόνες που έρχονται από το κάμπ 5 να εξοργίζουν, καθώς δείχνουν δεκάδες εγκαταλελειμμένες σκηνές, άδειες φιάλες οξυγόνου και ανθρώπινα απόβλητα διάσπαρτα στο χιόνι.

Βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα social media αποτυπώνουν το τελευταίο σημείο ξεκούρασης πριν από την τελική ανάβαση προς την κορυφή του Έβερεστ, γεμάτο με σωρούς απορριμμάτων που έχουν αφήσει πίσω τους αποστολές ορειβατών.

Το σημείο βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 26.000 ποδιών, ανάμεσα στο Έβερεστ και το Λότσε, και θεωρείται η τελευταία στάση πριν από τη λεγόμενη «Ζώνη του Θανάτου», όπου τα επίπεδα οξυγόνου είναι εξαιρετικά χαμηλά.

«Αυτό που θα έπρεπε να είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά μέρη του πλανήτη έχει μετατραπεί σε μία από τις πιο άσχημες εικόνες της εμπορευματοποίησης του Έβερεστ», ανέφερε ο λογαριασμός Everest Today σε ανάρτησή του.

Σύμφωνα με την ανάρτηση, σκισμένες σκηνές, άδεια μπουκάλια οξυγόνου, κονσέρβες τροφίμων, σχοινιά και εξοπλισμός αναρρίχησης έχουν εγκαταλειφθεί στο βουνό, δημιουργώντας ένα «νεκροταφείο ορειβατικού εξοπλισμού».

Το πρόβλημα στο βουνό ήταν γνωστό αλλά φαίνεται να χειροτέρεψε φέτος, καθώς στις 20 Μαΐου καταγράφηκε αριθμός-ρεκόρ με 274 ορειβάτες να φτάνουν στην κορυφή μέσα σε μία μόνο ημέρα μέσω της πλευράς του Νεπάλ.

Παράλληλα, σχεδόν 500 ορειβάτες έλαβαν φέτος άδεια ανάβασης, αριθμός επίσης ιστορικά υψηλός, εντείνοντας τις ανησυχίες για υπερτουρισμό και κινδύνους ασφαλείας στο βουνό.

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες και το μεγάλο υψόμετρο δυσκολεύουν σημαντικά τις επιχειρήσεις καθαρισμού. Το 2024 ομάδα Σέρπα και στρατιωτών του Νεπάλ κατάφερε να απομακρύνει 11 τόνους απορριμμάτων και να ανασύρει τέσσερις σορούς από το βουνό, σε μία ιδιαίτερα επικίνδυνη αποστολή.

Ο επικεφαλής της ομάδας, Ανγκ Μπάμπου Σέρπα, δήλωσε ότι ανάμεσα στα αντικείμενα που περισυνελέγησαν υπήρχαν παλιές σκηνές, φιάλες οξυγόνου, σχοινιά και συσκευασίες τροφίμων, ενώ ορισμένα από τα απορρίμματα χρονολογούνταν έως και 69 χρόνια πίσω.

Από τον Σεπτέμβριο του 2025, το κόστος της άδειας ανάβασης αυξήθηκε στα 15.000 δολάρια από 11.000 δολάρια, στην πρώτη αύξηση τιμών εδώ και σχεδόν μία δεκαετία.

Πολλοί ειδικοί επικρίνουν το Νεπάλ επειδή επιτρέπει την είσοδο μεγάλου αριθμού ορειβατών στο βουνό, κάτι που συχνά προκαλεί επικίνδυνες ουρές λίγο πριν από την κορυφή, όπου τα επίπεδα φυσικού οξυγόνου είναι εξαιρετικά χαμηλά για την ανθρώπινη επιβίωση.

Από την πλευρά τους, διοργανωτές αποστολών παραδέχονται τους κινδύνους, αλλά υποστηρίζουν ότι η κατάσταση μπορεί να ελεγχθεί.

«Αν οι ομάδες διαθέτουν αρκετό οξυγόνο, δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα», δήλωσε ο Lukas Furtenbach της εταιρείας Furtenbach Adventures.

«Στις Άλπεις υπάρχουν βουνά όπου ανεβαίνουν 4.000 άνθρωποι την ημέρα. Άρα οι 274 στο Έβερεστ δεν είναι τεράστιος αριθμός, αν σκεφτεί κανείς ότι το βουνό είναι δέκα φορές μεγαλύτερο», πρόσθεσε.

Πηγή: ethnos.gr