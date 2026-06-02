Βίντεο που κόβει την ανάσα: Σχοινοβάτης περπατά σε ιμάντα σε ύψος 180 μέτρα στο κέντρο της Βαρσοβίας

Τον γύρο του κόσμου κάνει το νέο κατόρθωμα του διάσημου slackliner Γιάαν Ρόοσε (Jaan Roose), ο οποίος την Κυριακή διέσχισε έναν ιμάντα σε ύψος 180 μέτρων στη Βαρσοβία.

Η προσπάθεια πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του πρότζεκτ "Red Bull Linia Czasu", που συνέδεσε δύο εμβληματικά κτήρια της πόλης:

το μεταπολεμικό Παλάτι Πολιτισμού και Επιστήμης (PKiN) και τον σύγχρονο ουρανοξύστη Varso Tower, το ψηλότερο κτήριο στην Πολωνία και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο ιμάντας είχε πλάτος μόλις 19 χιλιοστά και βρισκόταν σε ύψος περίπου 180 μέτρων, ενώ στο κεντρικό τμήμα του μπορούσε να βουλιάξει ακόμη και 25 μέτρα, καθιστώντας τη διαδρομή ιδιαίτερα απαιτητική. Ο Ρόοσε ξεκίνησε από το Ρολόι της Χιλιετίας στην πρόσοψη του PKiN και διέσχισε πολυσύχναστους δρόμους, γραμμές τραμ και πεζόδρομους, καταλήγοντας σε μία από τις ταράτσες του Varso Tower. Η διάρκεια της διάσχισης εκτιμάτο ότι θα ήταν 25-35 λεπτά.

Παρά έναν ελαφρύ τραυματισμό στο πόδι μία ημέρα πριν, ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διάσχιση στη Βαρσοβία. Όπως ανέφερε σε συνεντεύξεις του, χτύπησε το πόδι του με την πόρτα του δωματίου του ξενοδοχείου, στην προσπάθειά του να μην ξυπνήσει το παιδί του. Ο ίδιος, πάντως, υποστήριξε ότι το περιστατικό δεν θα επηρέαζε την προσπάθειά του στη διάσχιση πάνω από την πολωνική πρωτεύουσα.

Πηγή: thetoc.gr