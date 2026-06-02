Απίστευτα νούμερα: Πάνω από 16 εκατ. άνθρωποι είδαν σε παράνομες πλατφόρμες τον τελικό του Champions League μόνο στη Βρετανία

Η απόφαση να μην μεταδοθεί ελεύθερα ο τελικός του Champions League ανάμεσα στην Άρσεναλ και την Παρί Σεν Ζερμέν φαίνεται πως οδήγησε εκατομμύρια φιλάθλους στο παράνομο streaming στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με ανάλυση της εταιρείας τεχνολογικής παρακολούθησης Gaming Compliance International (GCI), η αναμέτρηση κατέγραψε περισσότερες από 16,2 εκατομμύρια παράνομες προβολές διάρκειας άνω των 90 δευτερολέπτων, οι οποίες προήλθαν από περίπου 3,7 εκατομμύρια μοναδικές διευθύνσεις IP. Αντίθετα, οι νόμιμες μεταδόσεις μέσω των TNT Sports και HBO Max προσέλκυσαν συνολικά περισσότερους από 7 εκατομμύρια θεατές.

Η επιλογή της TNT Sports να διαθέσει τον τελικό αποκλειστικά μέσω συνδρομητικών πλατφορμών προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στη Βρετανία. Για πρώτη φορά από τη μετονομασία του θεσμού σε Champions League το 1992, ο τελικός δεν μεταδόθηκε ελεύθερα στο κοινό. Το ζήτημα απέκτησε και πολιτικές διαστάσεις, καθώς ο Βρετανός πρωθυπουργός, Σερ Κιρ Στάρμερ, απέστειλε επιστολή προς τον τηλεοπτικό πάροχο ζητώντας την επανεξέταση της απόφασης.

Παρά το γεγονός ότι η TNT εμφανίζεται ικανοποιημένη από τα επίσημα στοιχεία τηλεθέασης, τα ευρήματα για την έκταση της πειρατείας προκαλούν προβληματισμό όχι μόνο στους τηλεοπτικούς παρόχους αλλά και στους κατόχους των εμπορικών δικαιωμάτων, όπως η UEFA και η Premier League.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η απουσία δωρεάν μετάδοσης συνέβαλε καθοριστικά στην αύξηση της παράνομης θέασης. Ενδεικτικά, ο τελικός του 2022 μεταξύ Λίβερπουλ και Ρεάλ Μαδρίτης, που είχε μεταδοθεί δωρεάν μέσω YouTube από την τότε BT Sport, είχε προσελκύσει κορυφαία τηλεθέαση 12,6 εκατομμυρίων θεατών.

Παρότι είναι αδύνατο να προσδιοριστεί με ακρίβεια το πραγματικό μέγεθος του παράνομου κοινού, οι ειδικοί σημειώνουν ότι οι 3,7 εκατομμύρια μοναδικές συνδέσεις ενδέχεται να αντιστοιχούν σε ακόμη περισσότερους θεατές, καθώς πολλές μεταδόσεις παρακολουθούνται από περισσότερα του ενός άτομα, ενώ αρκετοί χρήστες αναγκάζονται να αλλάζουν συνεχώς συνδέσμους λόγω τεχνικών προβλημάτων ή διαφημίσεων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σύνδεση μεταξύ παράνομων αθλητικών μεταδόσεων και μη αδειοδοτημένου διαδικτυακού στοιχηματισμού. Σύμφωνα με την GCI, το 89% των διαφημίσεων που εμφανίζονταν στις παράνομες μεταδόσεις του τελικού αφορούσε στοιχηματικές εταιρείες που δεν διαθέτουν άδεια λειτουργίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Παρά τη συζήτηση που προκλήθηκε, η TNT δεν μετακίνησε τη στάση της και διατήρησε τον τελικό αποκλειστικά στις συνδρομητικές υπηρεσίες της. Τα πακέτα πρόσβασης μέσω HBO Max ξεκινούσαν από 4,99 λίρες τον μήνα, ωστόσο η τιμολογιακή πολιτική δεν φαίνεται να απέτρεψε μεγάλο μέρος των φιλάθλων από την αναζήτηση παράνομων εναλλακτικών.

Συνολικά, η TNT ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 9,2 εκατομμύρια θεατές παρακολούθησαν τουλάχιστον έναν από τους τρεις φετινούς ευρωπαϊκούς τελικούς της UEFA, ενώ οι μέσες τηλεθεάσεις των ευρωπαϊκών διοργανώσεων παρουσίασαν αύξηση 5% σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν.

Η υπόθεση αναζωπυρώνει τη συζήτηση γύρω από το κατά πόσο τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα θα πρέπει να παραμένουν προσβάσιμα στο ευρύ κοινό, καθώς η αυξανόμενη μεταφορά τους πίσω από συνδρομητικά «τείχη» φαίνεται να ενισχύει παράλληλα και το φαινόμενο της διαδικτυακής πειρατείας.

