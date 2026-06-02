O Xόδαρ απειλεί τον Ζβέρεφ!

Με πολύ ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις ξεκινάει η προημιτελική φάση του Roland Garros.

O Σάσα Ζβέρεφ είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, αλλά έχει μπροστά του μια πρόκληση: θα τεθεί αντιμέτωπος με τον 19χρονο Ράφα Χόδαρ, που έχει μαγέψει το Παρίσι στο ντεμπούτο του!

Πώς θα διαχειριστεί το βάρος του φαβορί ο 29χρονος Γερμανός; Ο νεαρός Ισπανός θα αγχωθεί στην πρώτη παρουσία του σε τόσο μεγάλο γήπεδο; Οι απαντήσεις θα δοθούν περίπου στις 16.00...

Πολύ ενδιαφέρον, ωστόσο, παρουσιάζει και το βραδινό πρόγραμμα, με το φιλόδοξο νέο αίμα του αθλήματος! Ο 20χρονος Γιάκουμπ Μένσικ και ο 19χρονος Ζοάο Φονσέκα μονομαχούν για μια θέση στον μεγαλύτερο ημιτελικό της καριέρας τους.

Στις γυναίκες, όλα... τα λεφτά είναι το ουκρανικό δίδυμο των φορμαρισμένων Ελίνα Σβιτολίνα-Μάρτα Κόστγιουκ, ενώ η Μίρα Αντρέεα δοκιμάζεται κόντρα στην απίστευτη φέτος Σοράνα Κιρστέα, που ολοκληρώνει στο τέλος της σεζόν την καριέρα της!

Θυμίζουμε ότι οι άλλοι ημιτελικοί είναι Μπερετίνι-Αρνάλντι, Αλιασίμ-Κομπόλι στους άνδρες και Σαμπαλένκα-Σνάιντερ, Καλίνσκαγια-Χβαλίνσκα στις γυναίκες.

Philippe Chatrier

12:00

Μίρα Αντρέεβα (Νο.8)- Σοράνα Κιρστέα (Νο.18)

Ελίνα Σβιτολίνα (Νο.7)- Μάρτα Κόστγιουκ (Νο.15)

Ράφαελ Χόδαρ (Νο.29)- Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Νο.3)

Γιάκουμπ Μένσικ (Νο.27)- Ζοάο Φονσέκα (Νο.30) (όχι πριν τις 21:15)