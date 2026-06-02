Θέλει να πανηγυρίσει στον Λαιμό το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός

Την κατάκτηση του 16ου πρωταθλήματος της ιστορίας της διεκδικεί, σήμερα το απόγευμα, η ομάδα πόλο Γυναικών του Ολυμπιακού, με την Βουλιαγμένη να είναι αποφασισμένη να βάλει φρένο σε αυτά τα σχέδια.

Συγκεκριμένα, στις 17:00 (EPT 2 ΣΠΟΡ), οι ερυθρόλευκες αντιμετωπίζουν τον ΝΟ Βουλιαγμένης στο κολυμβητήριο του Λαιμού, για τον τέταρτο τελικό των playoffs της Water Polo League, με στόχο το «διπλό», για το 3-1 στη σειρά και την κατάκτηση του τίτλου.

Η Αμπι Αντριους δήλωσε αναφορικά με το επικείμενο ματς: «Εχουμε μια τεράστια ευκαιρία να κατακτήσουμε τον τίτλο αύριο! Δουλέψαμε πάρα πολύ, για να διορθώσουμε τα λάθη μας. Τώρα, το μόνο που μένει είναι, να είμαστε ενωμένες, να τηρήσουμε το πλάνο μας και να παίξουμε όσο καλύτερα μπορούμε».

Θυμίζουμε ότι η Βουλιαγμένη είχε αναδειχθεί πέρυσι πρωταθλήτρια στα τελευταία δευτερόλεπτα του πέμπτου μεταξύ τους αγώνα.