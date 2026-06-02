Καλαμάτα: Τα στοιχεία που «γκρεμίζουν» τους ισχυρισμούς του 41χρονου και οι μαρτυρίες για τις εντάσεις

Νέα δεδομένα που προκύπτουν από την έρευνα για τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα φαίνεται να αμφισβητούν την εκδοχή που παρουσίασε ο 41χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι δολοφόνησε με μαχαίρι την 39χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι όπου διέμεναν με τα δύο ανήλικα παιδιά τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ιδιαίτερη σημασία έχουν τα πρώτα ευρήματα του ιατροδικαστή που εξέτασε τον κατηγορούμενο. Ο 41χρονος φέρεται να υποστήριξε πως ξύπνησε και είδε τη σύζυγό του να βρίσκεται πάνω από το κρεβάτι κρατώντας μαχαίρι και να τον απειλεί.

Ωστόσο, η εικόνα που προκύπτει από την εξέταση δε φαίνεται να επιβεβαιώνει αυτό το σενάριο. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ο 41χρονος δε φέρει αμυντικά τραύματα, στοιχείο που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την εξέλιξη της έρευνας.

Μάλιστα, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή, τα τραύματα που εντοπίστηκαν στον κατηγορούμενο παραπέμπουν περισσότερο σε εκείνα που συναντώνται σε άτομα που έχουν εμπλακεί σε πάλη με το θύμα τους, παρά σε κάποιον που δέχθηκε αιφνιδιαστική επίθεση.

Την ίδια ώρα, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η πλήρης ιατροδικαστική εξέταση της 39χρονης, καθώς οι ειδικοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια εξαιρετικά σκληρή σκηνή εγκλήματος, με την εικόνα που αντίκρισαν να χαρακτηρίζεται σοκαριστική.

Παράλληλα, οι Αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν μαρτυρίες από το περιβάλλον του ζευγαριού, αναζητώντας στοιχεία που θα φωτίσουν όσα προηγήθηκαν της τραγωδίας.

Γείτονες της οικογένειας περιέγραψαν ένα κλίμα έντασης το τελευταίο διάστημα, κάνοντας λόγο για συχνούς καβγάδες και φωνές που ακούγονταν από το διαμέρισμα.

Όπως ανέφερε κάτοικος της περιοχής, τις τελευταίες ημέρες ακούγονταν επανειλημμένα εντάσεις από το σπίτι του ζευγαριού, γεγονός που είχε γίνει αντιληπτό από αρκετούς ενοίκους της γειτονιάς.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικοί έχουν έρθει σε επαφή και με το συγγενικό περιβάλλον της 39χρονης, προκειμένου να διερευνήσουν αν υπήρχαν ενδείξεις προβληματικής συμπεριφοράς ή περιστατικά βίας στο παρελθόν.

Στενό συγγενικό πρόσωπο της γυναίκας ανέφερε πως η οικογένεια γνώριζε ότι ο 41χρονος έδειχνε έντονη ζήλια, χωρίς όμως να υπάρχουν πληροφορίες ή καταγγελίες που να δείχνουν ότι είχε ασκήσει σωματική βία σε βάρος της στο παρελθόν.

Τα δύο παιδιά κοιμόντουσαν δίπλα

Ιδιαίτερα συγκλονιστικές είναι οι λεπτομέρειες που αφορούν τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, τα οποία βρίσκονταν μέσα στο σπίτι την ώρα της δολοφονίας.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα παιδιά κοιμόντουσαν σε διπλανό δωμάτιο όταν εκτυλίχθηκε η αιματηρή επίθεση σε βάρος της μητέρας τους.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο διαμέρισμα έπειτα από τις κλήσεις γειτόνων αντίκρισαν την 39χρονη νεκρή μέσα σε ένα «λουτρό αίματος», ενώ αμέσως μετά κατευθύνθηκαν στο δωμάτιο όπου βρίσκονταν τα παιδιά.

Με γρήγορες κινήσεις και δίνοντας απόλυτη προτεραιότητα στην προστασία τους, οι αστυνομικοί απομάκρυναν άμεσα τα παιδιά από το διαμέρισμα, πριν προλάβουν να αντιληφθούν το παραμικρό από όσα είχαν συμβεί.

Χαρακτηριστικό είναι ότι, σύμφωνα με μαρτυρίες των πρώτων αστυνομικών που βρέθηκαν στο σημείο, το ένα παιδί, ηλικίας έξι ετών, ξύπνησε όταν είχε ήδη μεταφερθεί σε ασφαλές περιβάλλον και συγκεκριμένα στο νοσοκομείο, μακριά από τη φρίκη που εκτυλίχθηκε μέσα στο σπίτι της οικογένειας.

Πηγή: ethnos.gr