Φωτιάς: «Είμαι έτοιμος για τα ντέρμπι - Είναι άνθρωπος και ο Νταβέλης...»

Ο διεθνής ρέφερι δήλωσε ετοιμοπόλεμος για να σφυρίξει και ντέρμπι τη νέα σεζόν, ενώ αναφέρθηκε στη διαμάχη που υπήρξε με τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ ΑΕΛ, απαντώντας και στο αν απειλήθηκε ποτέ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στη "Δίκη στον ΣΚΑΪ":

Για το θέμα των ορισμών Ελλήνων στα μεγάλα ματς ανέφερε:

«Υπάρχει ένας πυρήνας Ελλήνων διαιτητών που έχει την ικανότητα και πολλές εμπειρίες να αντεπεξέλθει σε μεγάλα ματς με πίεση όπως τα ντέρμπι. Στο Κύπελλο Ελλάδας και στα playouts αποδείξαμε ότι μπορούμε. Υπάρχουν Έλληνες διαιτητές αριθμητικά που να μπορουν να σφυρίξουν ντέρμπι. Ο αριθμός είναι ικανοποιητικός για να σταθεί στα δύσκολα παιχνίδια. Αγωνίζομαι σε διεθνείς αγώνες και θεωρώ ότι έχω πλέον την εμπειρία να διαχειριστώ ένα απαιτητικό ματς με υψηλή πίεση. Δεν θα με κρίνω εγώ βέβαια, αλλά δηλώνω έτοιμος».

Για τον Στεφάν Λανουά και το κατά πόσο έχει βοηθήσει την ελληνική διαιτησία:

«Σίγουρα ο ρόλος μου δεν είναι να αξιολογήσω τη θητεία του και των συνεργατών του. Ωστόσο οφείλω να ομολογήσω ότι υπήρξε μεγάλη αναβάθμιση στην εκπαίδευση, δόθηκαν χρήματα σε ειδική πλατφόρμα, έγιναν πολλά σεμινάρια, δουλειά στην προπόνηση, ατομικές ή ομαδικές διασκέψεις, βίντεο, κουίζ, εκπαιδεύσεις και πολλά άλλα. Έχει γίνει αθόρυβη δουλειά και θα φανεί στο μέλλον. Αυτή η εκπαίδευση δίνει βάσεις στους νέους διαιτητές αλλά και σε εμάς. Σίγουρα πάντως έχει βοηθήσει ο κ. Λανουά και μας έχει συμβουλεύσει όλους εμάς που διευθύνουμε διεθνή ματς γιατί αυτός ξέρει έχοντας παίξει πολλά τέτοια ματς, όπως και οι συνεργάτες του.

Για τις επιθέσεις εναντίον διαιτητών και για το αν έχει υποστεί απειλή:

«Δεν έχω λάβει ούτε κάποιο απειλητικό μήνυμα ούτε έχω νιώσει να απειλούμαι».

Για το τι θα γράψει στο Φύλλο Αγώνα και για το αν μπορεί να κάνει διαχείριση:

«Δεν γίνεται διαχείριση. Για ό,τι έχω ακούσει και είμαι σίγουρος, το καταγράφω».

Για το αν αρκεί η ικανότητα ή/και οι δημόσιες σχέσεις για έναν διαιτητή:

«Όποιος ξεκινήσει και βάλει σαν βάση τέτοιες σκέψεις, θα είναι κοντός ο δρόμος του. Για να ανελιχθείς θέλει ικανότητα και να σου δοθεί η ευκαιρία. Το πώς θα πάρεις την ευκαιρία… Πολλοί συνάδελφοι ήταν άτυχοι, μπορεί να μην υπήρχε το χρονικό μομέντουμ».

Για το περιστατικό με τον κ. Νταβέλη:

«Το θέμα με τον κ. Νταβέλη λύθηκε όπως λύθηκε και ανήκει στο παρελθόν. Το αποτέλεσμα ή η πίεση που έχουν εκείνη τη χρονική στιγμή, μπορεί να κάνουν μια λάθος τοποθέτηση ή λάθος δήλωση. Άνθρωποι είναι κι αυτοί».