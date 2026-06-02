Περιμένει το «ναι» του Σπανούλη ο Άρης Betsson, πιθανές εξελίξεις εντός της ημέρας

Το όνομα του Βασίλη Σπανούλη βρίσκεται στην κορυφή της κιτρινόμαυρης ατζέντας την τελευταία εβδομάδα και σήμερα αναμένονται οι οριστικές εξελίξεις.

Εντός της ημέρας και μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται η οριστική απόφαση του 43χρονου προπονητή σχετικά με το αν θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Άρη. Το SDNA είχε ενημερώσει έγκαιρα για την κρισιμότητα της πρώτης εβδομάδας του Ιουνίου στο συγκεκριμένο θέμα και για την κατάληξή του, είτε με θετικό, είτε με αρνητικό τρόπο για τον Άρη Betsson.

Αποτελεί, πλέον, κοινό μυστικό ότι ο Έλληνας ομοσπονδιακός τεχνικός βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τους κιτρινόμαυρους, όμως τα πάντα αναμένεται να ξεκαθαρίσουν σήμερα ή το αργότερο έως την Παρασκευή. Ο Βασίλης Σπανούλης θα δώσει την τελική του απάντηση στην οικογένεια του Άρη, που αδημονεί για το πολυπόθητο «ναι», καθώς μια τέτοια εξέλιξη μπορεί να διαφοροποιήσει σε μεγάλο βαθμό τα δεδομένα ενόψει της νέας σεζόν.

Οι άνθρωποι του Άρη έχουν καταθέσει την πρότασή τους στον 43χρονο προπονητή, δείχνοντάς του με κάθε τρόπο τις υπερβάσεις που είναι διατεθειμένη να κάνει η ΚΑΕ. Στο τραπέζι βρίσκεται συμβόλαιο τριετούς διάρκειας στο πλαίσιο ενός πενταετούς πλάνου, με σημαντικές παροχές και εγγυήσεις σε οικονομικό επίπεδο τόσο για τον ίδιο και τους συνεργάτες του, όσο και για το αγωνιστικό μπάτζετ, το οποίο αναμένεται να είναι τουλάχιστον διπλάσιο σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό, που κυμαινόταν κοντά στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.

Στο στρατόπεδο του Άρη επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία για την επίτευξη συμφωνίας με τον Λαρισαίο τεχνικό, μια εξέλιξη που θα μπορούσε να αλλάξει τις ισορροπίες στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο EuroCup. Στόχος εξάλλου είναι η δημιουργία μιας ομάδας με προδιαγραφές EuroLeague, ικανής να πρωταγωνιστήσει σε όλες τις διοργανώσεις, με βασική επιδίωξη την κατάκτηση του EuroCup, κάτι που δίνει και το εισιτήριο για την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Σε κάθε περίπτωση οι «κιτρινόμαυροι» προχωρούν το χτίσιμο της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Πέρα από τα υπάρχοντα συμβόλαια, η ομάδα επέκτεινε τη συνεργασία με τον Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ ως το 2028, έφτασε σε συμφωνία τετραετούς διάρκειας με τον 17χρονο Χρυσόστομο Χατζηλάμπρου, ενώ βρίσκεται μια ανάσα από την απόκτηση του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου.