Διπλασιάζει το μπάτζετ του ο Άρης Betsson: Το πλάνο του Ζήση για ρόστερ και νέο προπονητή

Η σεζόν ολοκληρώθηκε στη Sunel Arena για τον Άρη Betsson με τον αποκλεισμό από την ΑΕΚ στα προημιτελικά της Stoiximan GBL και η διοίκηση θα επιταχύνει τον σχεδιασμό ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς πάλεψε για το break στον τρίτο προημιτελικό με την ΑΕΚ, όμως λάθη και έλλειψη συγκέντρωσης στο φινάλε, αλλά και κάποιες διαιτητικές αποφάσεις της στέρησαν το εισιτήριο για την τετράδα. Πλέον, με τη σεζόν να έχει κλείσει, θα γίνει ο απολογισμός στο αγωνιστικό (αλλά και το οικονομικο-διοικητικό) κομμάτι από τους αρμοδίους, ενώ η διοίκηση θα προχωρήσει ακόμα πιο δυναμικά στον σχεδιασμό της ομάδας για τη νέα σεζόν.

Το... όνειρο για Σπανούλη και οι ξένοι προπονητές

Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς είχε συμφωνία με option ανανέωσης για την επόμενη σεζόν, ωστόσο όλα δείχνουν πως δε θα συνεχίσει στον πάγκο του Άρη. Ο τζένεραλ μάνατζερ του Άρη, Νίκος Ζήσης έχει ήδη ξεκινήσει επαφές και εξετάζει περιπτώσεις από την ξένη αγορά, ενώ το όνομα του Βασίλη Σπανούλη εξακολουθεί να αποτελεί το… όνειρο των κιτρινόμαυρων, όσο δεν προκύπτει οριστική συμφωνία του με ομάδα της Euroleague. Και ο Άρης δείχνει διατεθειμένος να εξαντλήσει όποια χρονικά περιθώρια έχει, χωρίς ωστόσο να μπει σε μεγάλη διαδικασία καθυστέρησης.

Ανάμεσα στους ξένους προπονητές που έχει ξεχωρίσει ο Ζήσης είναι ο Γιάκα Λάκοβιτς. Ο 47χρονος Σλοβένος τεχνικός, γνωστός από την παρουσία του στον Παναθηναϊκό ως παίκτης, προέρχεται από επιτυχημένη πορεία τεσσάρων ετών στην Γκραν Κανάρια, με αποκoρύφωμα την κατάκτηση του EuroCup το 2023, ενώ τώρα είναι ελεύθερος.

Στο τραπέζι βρίσκεται και η περίπτωση του Φρανσέσκο Ταμπελίνι. Ο 42χρονος Ιταλός κόουτς ανέλαβε φέτος την Παρί, φτάνοντας στο ρεκόρ του 12-21 στη Euroleague, ενώ προηγουμένως είχε θετική παρουσία στη Νίμπουρκ, με την οποία κατέκτησε το νταμπλ στην Τσεχία και έκανε αξιόλογη πορεία στο Basketball Champions League.

Νουά, ο βασικός πυλώνας και τα υπάρχοντα συμβόλαια

Σε επίπεδο ρόστερ, ο Αμίν Νουά θεωρείται το βασικό σημείο αναφοράς για τη νέα ομάδα. Ο Γάλλος φόργουορντ υπέγραψε πρόσφατα νέο τριετές συμβόλαιο, αν και υπάρχει ειδικός όρος αποχώρησης σε περίπτωση πρότασης από ομάδα Euroleague. Συμβόλαια για τη νέα χρονιά έχουν επίσης οι Μήτρου-Λονγκ, Κουλμπόκα, Μποχωρίδης, Πουλιανίτης και Ίνοχ, ο οποίος αγωνίζεται δανεικός στη Μερσίν, ενώ συμφωνίες τύπου 1+1 υπάρχουν για τους Χάρελ και Φόρεστερ.

Μονοετές συμβόλαιο έχει ο Μπράις Τζόουνς και ο Ντανίλο Άντζουσιτς, ενώ ο Άρης είχε στις τάξεις του φέτος ως δανεικούς από τον Ολυμπιακό τους Τανούλη και Κώστα Αντετοκούνμπο. Από τους «μικρούς», πολυετή συμβόλαια έχουν οι γκαρντ Καζαμίας, Πουρλίδας και Λέφας, όμως ο τελευταίος συμφώνησε να φοιτήσει στο πανεπιστήμιο Αϊόνα μετά το φετινό καλοκαίρι. Παράλληλα, μέσα στο καλοκαίρι και μετά την ενηλικίωσή του τον Ιούλιο, αναμένεται να υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου.

Από τους προαναφερθέντες, ο Νουά θεωρείται ο σίγουρος, ενώ θέση στην ομάδα από τους Έλληνες αναμένεται να έχει ο Μήτρου-Λονγκ και υπό προϋποθέσεις οι Μποχωρίδης και Πουλιανίτης. Η παραμονή του Τανούλη με κανονική μεταγραφή είναι πολύ κοντά στο να συμβεί, ενώ υπάρχει αντίστοιχα αμοιβαία διάθεση και με τον Αντετοκούνμπο, εφόσον βρεθεί η χρυσή τομή με τον Ολυμπιακό. Από τους ξένους, οι Ίνοχ, Φόρεστερ, Κουλμπόκα και Άντζουσιτς δε θα συνεχίσουν, ο Χάρελ έχει αυξημένες πιθανότητες παραμονής, ενώ λιγότερες συγκεντρώνει ο Τζόουνς.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο Νίκος Ζήσης έχει ξεχωρίσει ορισμένες περιπτώσεις παικτών για τη νέα σεζόν, για τους οποίους μπορεί ο Άρης να κινηθεί για την απόκτησή τους, ανεξαρτήτως ποιος θα επιλεγεί στη θέση του προπονητή. Όσον αφορά το μπάτζετ της ομάδας, η βάση του υπολογίζεται στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, σχεδόν διπλάσιο δηλαδή από αυτό της φετινής χρονιάς, εκτός αν μέσα στο προσεχές διάστημα και εντός του καλοκαιριού αποφασιστούν αλλαγές με αυξητικές τάσεις, προκειμένου ο Άρης να παρουσιαστεί ακόμα πιο ευέλικτος στην αγορά.