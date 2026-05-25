«Έμεινε στην ιστορία ως η πιο διεφθαρμένη Ευρωλίγκα όλων των εποχών»

Η σεζόν στην Ευρωλίγκα ολοκληρώθηκε και ακόμη μια Magic Euroleague από την web tv του SDNA σας κράτησε συντροφιά, αμέσως μετά την λήξη του τελικού ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Θάνος Τσίμπος και ο Γιώργος Ζάκκας από το studio, ο Τόλης Κοτζιάς και ο Γιώργος Ρουμελιώτης από το T-Center, ο διευθυντής του SDNA, Βασίλης Παπαθεοδώρου και οι Γιάννης Κουβόπουλος, Χρήστος Μπούκουρας ανέλυσαν τα όσα συνέβησαν στον τελικό του Final Four. Στην παρέα μας για ακόμη μια φορά ήταν και ο Βαγγέλης Μάντζαρης με την πάντα χρήσιμη ανάλυση ενός πολύπειρου καλαθοσφαιριστή.

Φυσικά, η κουβέντα δεν θα μπορούσε να μην περιστραφεί γύρω από τα όσα έγιναν όλη την χρονιά με τις διαιτησίες, που έκρινα ένα ολόκληρο τρόπαιο, αλλά και τη γενική στάση των ανθρώπων της Euroleague που άφησαν ένα μεγάλο στίγμα για την φετινή διοργάνωση, με αποκορύφωμα τα όσα συνέβησαν από την Παρασκευή στο T-Center.

Από την συζήτηση, δεν θα μπορούσαν να λείπουν και οι αποκαλύψεις, όπως τι θα γίνει με το μέλλον του Ζαν Μοντέρο, τον Μίλερ-ΜακΙντάιρ, αλλά και άλλα μεταγραφικά θέματα που θα απασχολήσουν την επικαιρότητα το αμέσως επόμενο διάστημα.

Δείτε παρακάτω ολόκληρη την εκπομπή: